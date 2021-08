Sacude violencia a familias del sur y norte de Sonora

Una jornada por demás violenta fue la que se vivió este sábado y domingo en Sonora, sobre todo en Cajeme y la región de Caborca- Pitiquito, en donde los delincuentes siguen sentados en sus reales, como decían las abuelas.

La jornada de las últimas horas del sábado y ayer domingo en Cajeme dejó al menos cinco muertos, entre ellos una mujer.

En tanto, en la carretera Caborca-Pitiquito un accidente de tránsito evidenció la presencia de criminales en la zona, ya que en un camioneta que se volcó y uno de los tripulantes resultó lesionado y después falleció, encontraron armas y equipo táctico.

Para colmo, cuando los paramédicos le brindan los primeros auxilios varios delincuentes llegaron por lo que tuvieron que emprender la huida y finalmente les quitaron las ambulancias… ¿Para qué las necesitarían? Ellos deben de saber.

Y en este escenario, y tras la desaparición de al menos 132 féminas de las que han encontrado 45 con vida y siete fallecidas, las autoridades federales, finalmente respondieron a los llamados de agrupaciones civiles y de la propia gobernadora Claudia Pavlovich para decretar la alerta de género.

Al parecer es cuestión de días para que se emita la citada alerta y posiblemente todavía se efectúe en la administración actual que está por concluir, aunque lo que sea de cada quien la mandataria sonorense anda con las pilas bien cargadas y no ha dejado de trabajar.

Persisten en iniciar ciclo escolar con clases presenciales

Mientras que un país desarrollado, como nuestros vecinos del norte, Estados Unidos, que incluso ya ha vacunado a menores desde 12 años en adelante, está reconsiderando el regreso a clases presenciales, en México, el gobierno federal sigue empecinado en hacerlo.

Por suerte, en Sonora la gobernadora Claudia Pavlovich anticipó que aunque los maestros estarán en los salones, cada padre de familia evaluará lo que considere más conveniente para sus hijos, quienes podrán recibir también instrucción a través de internet.

Estamos convencidos de que los menores efectivamente requieren volver a las aulas, sin embargo, el momento que vive México en general y Sonora en lo particular, con una tercera ola de Covid en ascenso, es el menos indicado.

Tal vez si nos esperamos un mes para las clases presenciales podrá estar más controlado este incremento desmesurado en los contagios por Covid-19, que está atacando más a jóvenes y menores.

De hecho, en las últimas semanas en promedio se han reportado en Sonora 30 casos diarios de niños y adolescentes contagiados por este virus, que en este grupo de edad suman dos mil 389 afectados por este mal.

Y según cifras de autoridades federales 63 mil 239 niños se han contagiado en el país, 35 mil 20 de entre 12 a 17 años, 14 mil 526 de seis a once y 11 mil 382 de cero a cinco años.

En este escenario que ya ha cobrado vidas de niños, tanto en Sonora como en el país, ¿qué necesidad tenemos de ponerlos más en riesgo?

La narrativa de que se contagian más llevándolos a fiestas, paseos, centros comerciales no es válida, porque ¿qué porcentaje de la población lo hace? Creo que la mayoría ha mantenido a los menores en resguardo y de hecho a los centros comerciales no les permiten ingresar.

¿Qué requieren convivir con otros menores? Es innegable, ¿que se pueden esperar uno o dos meses más?, seguramente si, entonces ¿cuál es la prisa?

Para colmo, sabemos que por más esfuerzos que han realizado las autoridades las escuelas no están listas con infraestructura adecuada para el regreso a clases y los padres tampoco lo están, porque los cubrebocas no los están regalando y el costo por caja es oneroso, entonces, habrá que esperarse a mejores condiciones y no aumentar la cifra negra de decesos y contagios.

