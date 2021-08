Se rompe récord de contagios por Covid e insisten en clases presenciales

Este jueves en México se rompió el récord de contagios por Covid-19 y poco antes de que se diera a conocer esta información, la Secretaria de Educación Pública, Delfina Falcón, presentó los cómo y los porqué se regresará clases presenciales el próximo 30 de agosto, en todos los niveles.

Yo creo que todos estamos conscientes de las deficiencias de la educación virtual, lo vimos con nuestros hijos, nietos, sobrinos, etcétera, pero también considero que con una ola de Covid en ascenso, como la que estamos viviendo en el país, sería contraproducente enviar a los menores y jóvenes a las escuelas.

No sé cuántos padres y madres de familia saquen a sus hijos a centros comerciales, piñatas y otro tipo de reuniones, como han criticado aquellos que promueven el regreso a clases presenciales, pero creo que son los menos, de ahí que tomarlos a ellos como ejemplo y justificación para volver a las aulas es un error.

Además del riesgo de contagio de los niños, niñas y adolescentes, también está el que lleven el virus al hogar, en donde sin importar que las personas adultas estén vacunadas, pueden contagiarse y no se sabe cómo reaccionará el organismo de cada quien.

Seguramente como dicen el Covid llegó para quedarse, pero no es lo mismo estar en una ola a estar en una etapa controlada de la enfermedad, en donde los casos mucho menos que los que tenemos actualmente, ya que este jueves el reporte nacional fue de 24 mil 975.

Cabe señalar que esta cifra corresponde a personas que buscaron atención en hospitales y se les confirmó el diagnóstico, imagínese cuántos más están en sus hogares y sin posibilidades de acceder a un servicio médico. Todos sabemos que la cifra negra es mucho mayor, tanto en contagios como en decesos.

De hecho, recientemente el Inegi exhibió la disparidad entre las cifras de las autoridades de Salud y los señalados en actas de defunción de aquellos que no acudieron a demandar atención médica, murieron en la calle o en sus hogares y todos tenían en común denominador los síntomas del Covid, lo que repuntó la cifra en casi 50 por ciento más.

En ese contexto, qué caso tiene exponer a los niños y a sus familias, al acudir a clases a partir del 30 de agosto, cuando se podrían esperar unos días más, controlar la actual ola del virus y entonces sí, retomar las clases presenciales sin poner en riesgo la integridad de todos, porque aunque dicen que no es capricho, parece que si lo es.

Invitan a sumarse como voluntarios para base de datos de vacunados

Muy buena la iniciativa del delegado en Hermosillo de la Secretaría del Bienestar, Florentino Valencia de solicitar a las instituciones de educación superior que les permitan a los jóvenes realizar su servicio social como voluntarios capturando datos de las personas vacunadas a fin de que se actualice el padrón y puedan obtener su certificado de vacunación.

Como hemos visto en redes sociales, e incluso yo no he podido obtenerlo, la extraordinaria respuesta a las campañas de vacunación contra el Covid-19 ha retrasado la captura de los documentos, de ahí que al momento de solicitar el muy ansiado por muchos certificado, no se ha podido localizar.

También hay un llamado a personas que quieran dedicar un rato de su día para colaborar como voluntarios, para que se sumen y así se pueda agilizar este procedimiento.

Dan nombre de Alejandra Valencia a campo de tiro con arco

Muy emocionada se observó a la arquera sonorense Alejandra Valencia al develar la placa con su nombre en el campo de tiro de la Unidad Deportiva del Noroeste en esta capital, acto que se celebró ante su familia y de la mano de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, de quien además recibió un estímulo económico como reconocimiento a su esfuerzo que la llevó a obtener una medalla de bronce.

También, el joven velocista Tonatiu López así como al saltador Édgar Rivera, quien se enlazó desde Alemania, en donde reside desde hace unos años, recibieron estímulos económicos para reconocer su participación en los Juegos Olímpicos e incentivarlos para que continúen preparándose para las próximas justas.

Correo electrónico [email protected]