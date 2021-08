Preocupa decisión de autoridad de regresar a clases presenciales

A cruzar los dedos y encomendarse a todos los santos, porque por más necesario que sea el regreso a clases presenciales para que los menores tengan una mejor educación, con el semáforo encaminado a color naranja rojizo en Sonora, nos parece anticipada la decisión de las autoridades, que entrará en vigor a partir del inicio del ciclo escolar el 30 de agosto.

Y lo peor, si las autoridades le están apostando a que los padres de familia acudan a las escuelas para ayudar con la desinfección de los salones se ve todavía más complicado, porque generalmente se carga hacia un reducido de papás y mamás responsables, mientras que el resto, cachetonamente, deja al o la menor en la puerta y huye a toda velocidad.

La decisión del gobierno estatal, llega cuando justamente los menores están siendo más atacados con el virus, ya que se han reportado hasta 30 casos por día de pequeños contagiados, aunque no se ha dado a conocer si se ha cobrado alguna vida, que esperemos que no.

En lo personal entiendo que se requiere que los pequeños tengan clases presenciales, pero creo que se adelantaron y sería mejor esperar un poco más antes de regresar a las aulas.

Cabe señalar que el regreso a clases presenciales será voluntario, pero no se informó quien o cómo recibirán sus clases quienes opten por quedarse en casa, aunque lo lógico sería suponer que se mantendrá el mismo sistema del ciclo anterior.

Por cierto, veíamos un reporte de Florida en Estados Unidos, en donde tras el regreso presencial a clases se registraron varias hospitalizaciones de menores a causa del Covid y es algo que no quisiéramos ver en territorio sonorense.

Tendrán que trabajar exhaustivamente para dejar escuelas de 100

Ante la decisión del regreso a clases presencial, supongo que tanto el secretario de Educación, Víctor Guerrero González, como la titular de Infraestructura Educativa, Yalia Salido Ibarra, deben de andar a mil por hora, sobre todo porque durante el tiempo que las escuelas permanecieron cerradas, los delincuentes hicieron de las suyas.

Pero principalmente porque todos los planteles deberán contar con infraestructura sanitaria para que los menores no estén en riesgo, como son los dispensadores de para gel, y contar con lavamanos y agua, porque aunque usted no lo crea, existen zonas donde no se cuenta con el recurso.

Por lo pronto, los integrantes de la Comisión de Entrega –Recepción en materia educativa deben de estar trabajando horas extras para que no existan inconvenientes en el inicio de curso que todavía estará a cargo de la gobernadora Claudia Pavlovich pero que deberá continuar el gobernador electo, Alfonso Durazo.

Gobierno mexicano abre otra bronca con EU ahora por tráfico de armas

Aunque es innegable que muchas de las armas que utilizan los delincuentes en el país, provienen de Estados Unidos, en donde la mayoría de los ciudadanos pueden equiparse sin mucho trámite, el gobierno mexicano se puso con Sansón a las patadas, como dice el refrán, al demandar a los fabricantes de armas del vecino país.

Esta situación aunada a las diferencias en materia comercial y política, vendrán a enrarecer las buenas relaciones que durante años han mantenido las autoridades de ambos países… Ahora habrá que ver lo que dicen los jueces estadounidenses y si procede el procedimiento judicial, porque la cultura de la portación de armas en el vecino país está muy arraigada y desde su punto de vista, no existe nada de malo en que las personas tengan una o más artefactos, ya sea pistola o rifles y pues hay quienes exageran y se avituallan como si estuvieran en guerra… Veremos cómo nos va!

Correo electrónico [email protected]