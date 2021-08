En Sonora han fallecido 60 policías en tres años

De acuerdo con datos aportados por la diputada local, María Magdalena Uribe Peña, en Sonora, de 2018 a la fecha, han sido asesinados 60 elementos policiacos, de ahí que propuso un proyecto de decreto para agravar en el Código Penal el delito de homicidio en contra de elementos de las distintas corporaciones policiacas.

Lamentablemente, las familias de muchos de los policías fallecidos en cumplimiento de su deber es hora de que todavía no reciben ningún beneficio, porque en algunos de los casos no contaban con seguro o porque la autoridad ha sido omisa y ahí tenemos el caso de los agentes municipales del vecino puerto de Guaymas, asesinados en 2018 a quienes la alcaldesa Sara Valle ha ignorado flagrantemente.

También el diputado Jesús Alfonso Montes Piña se pronunció por crear un fondo de previsión social a favor de los elementos de las distintas corporaciones policiacas, que cubra desde fallecimientos, accidentes, enfermedades y vejez.

Tristemente la actividad de los agentes de las diversas corporaciones son vistos con recelo por la población porque presumen que todos participan en actos de corrupción, que están ligados con delincuentes y un largo etcétera, sin embargo, seguramente deben ser mayoría los que realicen una buena labor y merezcan recibir estímulos.

Buscará Alfonso Durazo poner orden en el sistema de transporte público

El gobernador electo, Alfonso Durazo Montaño al parecer ya tiene un proyecto para entrarle al antiquísimo problema del transporte en la entidad, el cual dijo, ya está causando efectos negativos en la economía.

Como sabemos, la gobernadora Claudia Pavlovich hizo la lucha por poner orden en este problema, incluso retiró concesiones, sin embargo, los tentáculos del pulpo están muy gruesos y abarcan mucho, de ahí que no han permitido que se concrete el programa de modernización.

Recuerdo que Eduardo Bours, en su tiempo también lo intentó, sin lograrlo, y así lo han tratado de hacer varios gobernantes…

Esperemos que Durazo Montaño tenga más suerte y pueda poner orden en esta problemática sobre todo cuando tenemos a la vuelta de la esquina el regreso a clases presenciales, lo que entonces si será un verdadero problema la movilidad.

Cierran gaseras en el centro del país en protesta por control de precios

A quienes nos tocó crecer en una economía cerrada y paternalista regida por el presidencialismo, en la que el ganón siempre fue el productor o empresario y el último consumidor el que apechugó todo, que no dista mucho de la economía de libre mercado con la diferencia de que hay opciones para elegir la menos peor.

De ahí que existe preocupación en expertos en economía cuando se ve la regulación de precios de gas, que muchos pensarán que es una buena opción, pero ¿qué pasará cuando el empresario decida buscar otros caminos y nos quedemos con una única compañía regida por el Estado, sin capacidad de atender la demanda y que a final de cuentas pondrá el precio que más le acomode?

Por lo pronto los gaseros en varios estados del centro y sur del país ya iniciaron con el paro de operaciones, lo que podría ocasionar desabasto, por suerte en Sonora no ha habido la paralización del servicio, pero podría ocurrir más adelante y no dude que desde ahora algunos empiecen a acaparar cilindros, pero ¿y los que no tienen capacidad de hacerlo, qué harán cuando no tengan el combustible?

Cierto, el precio del kilo de gas es oneroso y se disparó en los últimos meses, pero lo mismo ha ocurrido con la gasolina y la electricidad, así como otros productos, de ahí que la inflación está en franco ascenso.

Naturalmente, uno no es experto en economía, sin embargo, el sentido común nos dice que no hay producto o servicio más caro que el que no se tiene y a como se ve el problema, estamos en vías de comprobarlo.

