No rete su suerte, cuídese de la tercera ola de Covid…¡está muy fuerte!

Creo que uno de los principales temores que tenemos los humanos es no poder respirar y morir, ya que segura estoy que todos aspiramos a partir de este mundo en forma tranquila y no luchando por un soplo de aire, lo cual debe ser sumamente desesperante.

Por ello supongo que gran parte de las personas que andan tan tranquilas en la calle, sin cumplir con las mínimas medidas preventivas para evitar al Covid-19, no están conscientes de cómo afecta este virus su organismo y cómo los últimos momentos de conciencia, antes de ser intubado, si tiene suerte, serán luchando por respirar.

En Sonora estamos a un paso de pasar a color naranja en el semáforo epidemiológico nacional, pero más allá de colores, estamos en un constante riesgo de que un descuido nos lleve a contagiarnos de este virus o peor, de que contagiemos a un ser querido y que éste pierda la batalla.

Muchos le apuestan a que ya se vacunaron e incluso tienen el esquema completo, pero eso, si bien es una enorme ayuda, no protege al 100 por ciento de enfermarse, y si por desgracia, hay alguna vulnerabilidad en nuestro organismo, todos, jóvenes, adultos y tristemente niños, estamos en riesgo de fallecer.

Este domingo, el secretario de Salud, Enrique Clausen acudió al Hospital General del Estado, en Hermosillo, y desde ahí envió un sentido mensaje en redes sociales alertando, que tan solo en ese nosocomio, están 17 personas intubadas.

También dijo que los hospitales públicos están al 51 por ciento de saturación en las áreas Covid, mientras que los privados llegan al 79 por ciento, porque a diario se registran, hasta 500 nuevos casos ¡imagínese!

Lo peor, ahora son muchos más los jóvenes y menores afectados por esta enfermedad, que realmente es traicionera, porque no se sabe qué órgano afectará más y cómo reaccionará el sistema inmune que tenemos.

La tercera ola del Covid la estamos viviendo, ya son 87 mil 771 casos de personas contagiadas en Sonora y de ellas seis mil 736 han fallecido de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, aunque el Inegi tiene contabilizadas casi 40 por ciento más, porque no todos mueren en hospitales y esos no entran en las estadísticas sanitarias.

Entonces, no espere a formar parte de esa cifra negra, cuídese y sobre todo, cuide a sus seres queridos, use cubrebocas, lávese las manos, evite en lo posible reuniones con gran número de personas, no se arriesgue porque quien sabe si logre contarlo.

Por cierto, la gobernadora Claudia Pavlovich ayer hizo un llamado a las autoridades a que agilicen la vacunación para jóvenes y se supone que a partir de mañana ya iniciará la aplicación del biológico en algunos municipios… Ojalá que en esta capital llegue pronto el biológico para los de 18 a 29 años y se contribuya a abatir las cifras de contagios y muertes.

Hay que felicitar a los y las deportistas por su esfuerzo en Tokio

Como ocurre cada competencia, todos los espectadores nos convertimos en expertos, así lo mismo criticamos a los equipos de beisbol, futbol, básquetbol, softbol, como a quienes participan en disciplinas de gran precisión como el tiro con arco, gimnasia o de esfuerzo como la halterofilia, natación, carreras, o lo que usted guste.

Sin embargo, lo que no se ve es el esfuerzo de cada uno de los y las participantes, porque en todas las disciplinas se requiere de mucho trabajo, dedicación y sacrificio, por lo que es muy cómodo estar desde un sillón de la casa, con unas botanas y unos refrescos estar criticando si fulano o mengana no ganó medalla.

El hecho de haber llegado a unos Juegos Olímpicos merece el reconocimiento para todos los y las que están, así que hay que aplaudir tanto a Alejandra Valencia con su bronce, a Tonatiu en sus semifinales de 800 metros, a Alexa en gimnasia, que es la mexicana que mejor ha quedado ubicada, ya que estuvo a centésimas de obtener el bronce y a todos y todas quienes han dado su máximo esfuerzo.

El deportista es el que más sufre los efectos de politiquerías, pero no participa en ellas así que si quieren criticar que sean a los encargados del deporte que en ocasiones regatean los apoyos y cada quien se les tiene que ver como pueda.

