Golea el León al equipo de Mazatlán

La Fiera anda fina y asusta como en sus mejores momentos.

Después de pasarle por encima al Sporting Kansas City por la Leagues Cup, el León hilvanó tres triunfos en la Liga MX luego de vencer 3-0 al Mazatlán, en una cancha maltrecha que sufrió por una fuerte lluvia que obligó a que el juego se retrasara 45 minutos.

Aun con el césped en malas condiciones, los esmeraldas lo hicieron ver como una alfombra respetando su estilo de juego, con el balón pegado al pie y posesión que, de no ser por el arquero Nicolás Vikonis, y una pena máxima fallada, hubieran generado un marcador más abultado.

A pesar de que el cuadro mazatleco tuvo las primeras oportunidades de peligro, sobre todo con disparos de larga distancia que no lograron superar a Rodolfo Cota, tras 20 minutos de juego, La Fiera robó la pelota y no la soltó ni con el marcador a su favor.

León había lucido al 35′ con una buena combinación que no terminó en la red de milagro, luego de una buena atajada de Vikonis, que detuvo un cabezazo de palomita de Víctor Dávila.

El chileno no cesó al frente y al 42′ asistió a Ángel Mena, dejándolo sólo frente al guardameta visitante, situación que aprovechó, y con un lujo, el ecuatoriano, clareando el balón para el 1-0.

El complemento tuvo una tónica similar, con un cuadro esmeralda luciendo, quizás como regalo para el presidente del Grupo Pachuca, Jesús Martínez, quien este sábado festejó su cumpleaños.

Al 60′, como la vieja Fiera, tras una posesión larga y con toques a lo largo y ancho del campo, Omar Fernández se quedó cerca de anotar pues se plantó con espacio y disparó buscando el segundo palo, pero su remate no llegó a puerta gracias a una buena barrida de Carlos Vargas.

Pero si la claridad no llegó mareando al rival, sí se encontró de forma frontal, pues al 70′ Dávila le ganó un balón a profundidad a Vikonis, se lo quitó y marcó el 2-0.

A 10 del final, hasta Emanuel Gigliotti, que marcó dos dianas en 11 partidos del torneo pasado, se encontró con la red para amarrar los 3 puntos del León. La Fiera llegó a nueve unidades, mientras que Mazatlán, que había sorprendido en el inicio del torneo, se estancó con siete.