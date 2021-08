Golea el León 3-0 a las Chivas

Chivas no pudo frenar al León y volvió a perder en el Estadio Akron.

El Rebaño cayó goleado 3-0 en casa y La Fiera hiló su cuarto triunfo consecutivo.

La afición rojiblanca no celebra un triunfo en casa desde el 17 de abril del presente año y volvió a corear el «¡Fuera Vuce!, ¡Fuera Vuce!».

El ex portero rojiblanco Rodolfo Cota tuvo una buena actuación en el primer tiempo. Evitó la caída de su arco en los tiros de larga distancia de Alexis Vega y Fernando Beltrán, así como un contra remate de Gilberto Sepúlveda.

El León también le había exigido a Antonio Rodríguez en una jugada individual de Omar Fernández, que culminó Ángel Mena y atajó Toño.

En una jugada derivada de un tiro de esquina, Chivas no logró salir de buena manera y el rival aprovechó. Después de un balón peinado de Barreiro, el «Pollo» Briseño no pudo despejar y el esférico le quedó de frente a William Tesillo para que el colombiano anotara el 1-0 al 34′.

En el segundo tiempo, el Guadalajara fue presa de la desesperación. Con el marcador en desventaja y el tiempo en curso, los jugadores carecían de precisión para terminar las jugadas, incluso reclamaban constantemente las decisiones arbitrales de Adonai Escobedo.

Jesús Angulo y Alexis Vega lograban acercarse al último cuarto de cancha, pero sin culminar las jugadas.

Vucetich intentó encontrar la respuesta desde la banca y movió sus piezas.

Uriel Antuna salió abucheado y Jesús Godínez volvió a ser otra esperanza de gol en el Rebaño, pero sin éxito.

En un contraataque, Elías Hernández definió con temple ante la salida de Rodríguez, para encaminar el triunfo al 75′. El gol del «Patrullero» enmudeció a los más de 10 mil asistentes.

En tiempo añadido, Santiago Colombatto marcó el 3-0; algunos aficionados ya se habían salido del estadio ante la inminente derrota y los que seguían dentro expresaron su malestar ante los pobres resultados de su equipo con un sonoro abucheo al final del partido.

De 15 puntos en juego, las Chivas han sacado cinco, tras un triunfo, dos empates y dos derrotas.

El sábado tendrán otra dura prueba, al visitar a los Rayados de Javier Aguirre.