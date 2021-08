Firma Messi con el PSG; ganará 35 millones de euros por año

El club francés informó que el astro argentino de 34 años firmó un contrato de dos años, con la opción de una tercera temporada

Lionel Messi finalmente firmó su esperado contrato con París Saint-Germain, para completar el traspaso que confirma el fin de su larga asociación con Barcelona y lanza una nueva era en el PSG.

El club francés informó que el astro argentino de 34 años firmó un contrato de dos años, con la opción de una tercera temporada.

Messi dijo que estaba emocionado por comenzar un nuevo capítulo de su carrera y afirmó que estaba determinado a ayudar a construir algo especial.

No se dieron cifras salariales, pero una persona con conocimiento de las negociaciones dijo que el jugador va a ganar alrededor de 35 millones de euros por año.

«Estoy deleitado de que Lionel Messi haya decidido sumarse al París Saint-Germain y estamos orgullosos de dar la bienvenida a él y su familia a París», dijo el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi.

»Él no ha ocultado sus deseos de seguir compitiendo el mayor nivel y ganando trofeos y naturalmente esa es nuestra ambición como club».

Miles de hinchas se congregaron en el aeropuerto Le Bourget al norte de París para recibir a Messi.

Financiado durante una década por fondos soberanos de Qatar, el PSG es uno de los pocos clubes en el mundo que podía financiar la adquisición, que reúne a Messi con el delantero brasileño Neymar en el mismo equipo que el astro francés Kylian Mbappe.

Aunque el PSG tuvo que pagar 222 millones de euros para adquirir a Neymar de Barcelona en el 2017, no hubo pago por el traspaso de Messi.

El astro se convirtió en el agente libre más deseado de la historia del futbol después de que su contrato con el Barcelona expiró.

No hay acuerdo con Barcelona

El club azulgrana había confiado en poder retener a Messi, que aceptó una reducción de sueldo, pero aún así no habría cumplido con las normas financieras de la Liga española.

«Estoy impaciente por comenzar un nuevo capítulo de mi carrera en París. El club y su visión están en perfecta armonía con mis ambiciones. Sé lo talentosos que son los jugadores y el personal aquí. Estoy decidido a construir, junto a ellos, algo grande para el Club y para la afición. No puedo esperar para ir al césped del Parque de los Príncipes», fueron las primeras palabras de Messi como jugador del PSG.

El técnico del PSG, Mauricio Pochettino, se puso en contacto con su compatriota cuando el Barcelona anunció el pasado jueves que Messi dejaría el club al que llegó con 13 años, y con el que ganó todos los grandes trofeos y varios galardones a jugador del año.

Messi ha ganado seis Balones de Oro, en un claro indicio de su estatus como uno de los futbolistas más grandes de todos los tiempos.

El PSG tiene esperanzas de que Messi no solamente ayude al equipo a recuperar el título de la liga francesa que perdió la temporada pasada ante Lille, sino también la elusiva Liga de Campeones.

Si el PSG usa una formación de 4-3-3, pudiera tener un ataque encabezado por Messi en la derecha, Neymar en la izquierda y Mbappe como centrodelantero.