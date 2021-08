Escucha Toño Astiazarán propuestas ciudadanas

La mesa ciudadana de Servicios Municipales propuso al Alcalde Electo de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, innovar, ser eficientes, usar la tecnología y más servicios de acuerdo a la necesidades de los ciudadanos, sus mascotas y el medio ambiente.

En la elaboración de las propuestas para los primeros 100 días de la próxima administración municipal, las diferentes asociaciones civiles que coordinó María Hortensia Galaz Ruiz, también propusieron acciones para el mediano plazo y su visión a futuro.

“Qué gusto conocer importantes propuestas de organizaciones de la sociedad civil, para mejorar los servicios públicos municipales. Para eficientar el gobierno, no hay como escuchar la opinión ciudadana”, expresó Antonio Astiazarán Gutiérrez.

Entre los temas propuestos están: Sistema inteligente de administración de agua, Resolver la falta de agua, Doble uso de agua tratada, Sistema de monitoreo de la calidad de aire.

También Energía Eléctrica con la basura para obtener ahorro, Un mejor parque cada día, Premio al reciclaje, Secretaria de Ecología, Servicios Médicos Municipales, Salud y Bienestar Animal, Veterinaria Municipal y Alumbrado público.

Antonio Astiazarán reconoció la importancia del acompañamiento de la sociedad civil en cada acción de gobierno.

“Voy a ser un presidente municipal que me voy asegurar la participación ciudadana, no solamente hacia afuera, sino también en los procesos mismos del Gobierno, me parece que es lo más importante, lo más valioso”, expuso.