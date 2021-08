Entrega gobernadora camiones escolares

Para que estudiantes de comunidades alejadas se puedan trasladar de forma segura y gratuita a sus escuelas, la gobernadora Claudia Pavlovich entregó seis camiones escolares que beneficiarán a menores residentes de Hermosillo, San Miguel de Horcasitas y Baviácora, una vez que se reanuden las clases presenciales en sus respectivas regiones.

Acompañada por los alcaldes de Hermosillo, Fermín González Gaxiola; de San Miguel de Horcasitas, Joaquín Munguía Coronado y de Baviácora, Francisco Huguez Martínez, la mandataria estatal señaló que durante sus giras a los municipios, una petición muy sentida por parte de las familias siempre fue el transporte escolar; de ahí que inició con el programa de Movilidad y Vehículos Escolares Rurales (Moveer).

“Siempre les he dicho que, antes que gobernadora, soy madre de familia y lo más importante es la salud y la educación de nuestros hijos, qué podría hacer para que no dejaran de estudiar esos niños y jóvenes, pues dotarlos de camiones escolares como estos, seguros, con aire acondicionado, con todo lo que se requiere para el traslado de esos jóvenes y niños para que no dejasen de estudiar, porque esa es la mejor herramienta para salir adelante”, aseguró.

Junto a Víctor Guerrero González, secretario de Educación y Cultura y Amos Benjamín Moreno Ruiz, director general del Cecyte Sonora, detalló que se han adquirido alrededor de 90 unidades escolares para beneficio de las y los estudiantes sonorenses, únicamente con recurso estatal, además se han rehabilitado 12 transportes escolares con los que se apoya a alumnos de comunidades alejadas, para que puedan continuar con sus estudios.

De los seis camiones entregados, dos unidades serán en beneficio de alumnos de la Costa de Hermosillo; uno para estudiantes del Cecyte en San Pedro El Saucito; uno para alumnos del Cecyte de San Miguel Horcasitas que se trasladan a Villa Pesqueira y uno para Baviácora, que también trasladará a alumnos de Mazocahui a Ures.

La titular del Ejecutivo Estatal apuntó que se sigue trabajando para el inicio del próximo ciclo escolar 2021-2022 y para el regreso a clases presenciales, el cual se tendrá que llevar a cabo de forma gradual, ordenada y en coordinación entre autoridades escolares, docentes y padres de familia.

“Tiene que ser un regreso gradual, una responsabilidad compartida de padres de familia, maestros y gobierno, tenemos que hacer el intento de volver gradualmente en el número de escuelas, gradualmente en el número de alumnos por aula, no queremos por ningún motivo que volvamos a clases y de regreso tengamos que cerrar las escuelas, es importante que entendamos que es una responsabilidad enorme y que, aun cuando estemos vacunados, nos tenemos que seguir cuidando”, recalcó.

Fermín González Gaxiola, alcalde de Hermosillo, reconoció a la gobernadora Pavlovich por la entrega de los transportes escolares. “Yo soy maestro universitario, vengo de una comunidad muy pequeña en el Valle del Yaqui y no teníamos estos apoyos, ahí ir a clases era caminar mucho, como en muchas comunidades, entiendo perfectamente lo que significa este tipo de acciones, apoyar a la gente más humilde para que tenga acceso a la educación”.