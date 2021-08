Enfrenta a vecinos instalación de una reja en la colonia Modelo

Integrantes del Comité de Vecinos de la Colonia Modelo Sector Dos denuncian que la noche del lunes, contratistas independientes colocaron nuevamente una reja metálica sin autorización

Un grupo de vecinos de la colonia Modelo se manifestaron de nueva cuenta en rechazo por la instalación de una reja de protección en la esquina de las calles Retorno 202 y Seguro Social.

El presidente del Comité de Vecinos de la Colonia Modelo Sector Dos, Ignacio Romero Navarrete, señaló que durante la noche del lunes, contratistas independientes colocaron nuevamente está reja metálica sin autorización de los vecinos, mismos que se negaron a decir quién lo contrató.

Consideró que la reja, además de afectar la circulación por ser conexión en el sur con la avenida Seguro Social y en el norte con la avenida Justo Sierra, agrava el problema del estacionamiento por fuera de sus hogares, por ubicarse cerca del hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social.

“Ayer (lunes) aproximadamente a las nueve de la noche volvieron a colocar la reja de protección. Queremos dejar en claro que los habitantes, los vecinos residentes de la colonia Modelo somos gente pacífica, no nos gusta la violencia, no recurrimos a eso pero que no confundan con que seamos sumidos; nosotros nos vamos a organizar, a manifestar en gran medida y no vamos a descansar hasta que esa situación llegué a feliz término con el retiro de la reja”, sostuvo.

Por lo pronto, dijo que esperarían a que autoridades de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue), retiraran la reja en el transcurso del día, en caso contrario, este miércoles realizarán una reunión vecinal para determinar las acciones a tomar para liberar nuevamente la vialidad.

Fue el pasado 19 de diciembre del 2019 que un grupo de vecinos de esa calle instalaron la reja de protección en dicho punto con permiso de personal de la Cidue, bajo el argumento de la inseguridad y poner fin a la ocupación de sus espacios de estacionamiento, misma que fue retirada el día 23 de abril del 2021, el día previo al inicio de las campañas electorales a la alcaldía de Hermosillo.

“Vamos a esperar si este día tenemos respuesta, y si no tendremos una reunión el comité de vecinos y ahí van a salir las decisiones sobre los actos que vamos a llevar a cabo”, finalizó.