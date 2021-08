En Pocas palabras

No hubo compras de pánico en los comercios de Hermosillo por inicio de clases

Todo parece indicar que no habrá regreso de clases masivas en educación básica este lunes, porque no hubo compras de pánico el fin de semana como en años anteriores. Los padres de familia se encuentran indecisos porque no les gustaría que sus hijos se contagiarán con la pandemia del Coronavirus. La secretaría de Salud de Salud informó que cada día de reportan más enfermos y muertos con esta terrible enfermedad que tiene atemorizado a el mundo.

Las autoridades no quieren desobedecer la orden del presidente Andrés Manuel López Obrador y, en contra de todo, hacen un llamado a los padres de familia para que los niños acudan a las escuelas a recibir sus clases presenciales. Los maestros están en contra de la orden presidencial, pero deben de presentarse a sus escuelas e impartir la educación en los salones de clases, porque si no los corren y les quitan sus plazas en la secretaría de Educación Pública (SEP), o en la SEC.

La mayoría de los padres de familia no van a llevar a clases a sus hijos, conscientes de que es necesaria la convivencia entre los menores, pero se muestran temerosos de que los menores se vayan a contagiar, más aquellos padres que se la vieron “negras” al enfermarse de Coronavirus y no quieren que sus pequeños pasen por lo mismo. La enfermedad está presente en Sonora y ahora, esta tercera fase, viene más fuertes, según las autoridades de Salud.

El Gobierno del estado debería de esperar más tiempo para volver a clases, no pasa nada, de esta forma analizarían más la situación en base a los contagios que se registren a diario…Dicen que los niños no se contagian, pero los hechos nos han demostrado otra cosa aquí en Sonora, en donde se han registrado varios enfermos y creo que hasta muertes. ¿Qué caso tiene exponer a los menos al contagio?

Los padres de familias están conscientes de que no es lo mismo las clases presenciales que por Internet, pero esta es una medida de emergencia para evitar contagios masivos, nada más por el capricho del López Obrador, que ordenó desde el centro del país, detrás de un escritorio y sin tomar en cuenta a los gobernadores y a la situación que presenta cada región del país, en donde existen diversos problemas. Aunque todos somos mexicanos, no somos iguales, tenemos diferentes costumbres y la situación de cada estado es totalmente distinta.

La falta de dinero se frenó las ventas de útiles escolares

Por otra parte, en el centro comercial de Hermosillo se miró poca gente el fin de semana, quizá porque no hay dinero para comprar los útiles escolares, o porque no piensan regresar a clases este lunes…Además, a los trabajadores que les pagan quincenalmente no les adelantaron el sueldo y tendrán que esperar hasta ahora…A los trabajadores y empleados del Gobierno del Estado tampoco les pagaron el viernes, como debería de ser por ley…Así es que no hay dinero.

No tengo información sobre los trabajadores federales y municipales, lo cierto es que la burocracia estatal mueve mucho la economía y es la que hizo falta el fin de semana, porque los comercios tuvieron poca gente, incluyendo los grandes centros comerciales de la ciudad. A lo mejor este lunes la situación cambia, o en el transcurso de la semana, cuando los padres de familias decidan qué hacer, enviar a sus hijos a la escuela o dejarlos en casa, como hasta hoy.

Inicia equipamiento de nuevo Hospital General del Estado: Claudia Pavlovich

Para iniciar con el proceso de equipamiento del Hospital General del Estado de Sonora, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, junto a Juan Antonio Ferrer Aguilar, director general del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), supervisaron la entrega de camas, mesas de trabajo, burós, lavadoras, equipo de monitoreo, entre otros.

En compañía de funcionarios estatales y federales, la mandataria estatal y el titular del Insabi recorrieron las instalaciones del Hospital de Especialidades para supervisar el equipamiento que ya se está instalando en las distintas áreas y resaltó que ya es la fase final de esta gran obra que beneficiará a las y los sonorenses.

“Muy contenta porque esto ya se va a terminar y los sonorenses van a tener un hospital digno como se merecen; muchas gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador por habernos ayudado a terminar este hospital y a equiparlo, finalmente eso es lo más importante y también el recurso humano que estará aquí, los doctores, las enfermeras que van a venir a hacer su trabajo aquí, en mejores condiciones, con mejores herramientas y en un época muy complicada para todos que nos ha puesto a prueba a la humanidad que es el Covid-19”, dijo.

Este Hospital General del Estado de Sonora vendrá a dar servicio a todas aquellas personas que no cuentan con seguridad social, indicó la gobernadora Pavlovich, quienes podrán contar con un hospital “de primera”.

Juan Ferrer, titular del Insabi, destacó la inversión conjunta entre Gobierno del Estado y el Gobierno Federal, de alrededor de los mil 700 millones de pesos, con la que se tendrá un hospital de primer mundo para servicio de las y los sonorenses…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

Correo electrónico: [email protected]

Twitter: elreporteroson