Registra Sonora falta de oportunidades laborales con un desempleo creciente

Las autoridades no tienen idea del desempleo que ha provocado la pandemia del Coronavirus y solo publican las altas que les proporciona el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero no las bajas que son mayores. Las altas son de personas eventuales que contratan las empresas como las relacionadas con la construcción. Los constructores contratan personal por días, semanas o meses, pero estos son dados de baja en cuanto terminan su contrato. Así se la pasan de contrato en contrato, pero es más el tiempo que están desocupados. Son los eventuales mejor pagados.

Los buenos albañiles y sus ayudantes son trabajadores que cobran bien, porque son trabajadores independientes que no le rinden cuentas a nadie, como otros que tienen que afiliarse a un sindicato…Los ahorradores se la pasan bien en sus días de asueto, pero los de trabajo constante llegan a tener un capital que a la vuelta del tiempo se convierten en patrones. En estos tiempos difíciles de falta de trabajo los obreros llegan a cobrar menos cuando se trata de un contrato permanente como la construcción de fraccionamientos, que en Sonora ha crecido mucho.

En el caso de los muchachos egresados de las prepas o de las universidades, se la pasan tocando puertas en las empresas del sector privado y en las de los gobiernos municipales, estatal y federal, sin recibir una respuesta positivas, porque los empresarios se encuentran en crisis económica y no logran reponerse.

Además, existe mucha incertidumbre y no creen en las promesas del gobierno federal, que a diario ataca a los empresarios calificándolos de todo y haciéndolos responsables de los males que tiene el país. El gobierno va para tres años y no ha logrado estabilidad en el país.

Estos enfrentamientos entre el Gobierno federal y los empresarios han afectado mucho al país, creando falta de confianza para invertir, lo que ha traído desempleo, que, sumándole la pandemia del Coronavirus, los mexicanos estamos en crisis económica permanente y no encontramos la salida…No hay trabajo y, el que existe, es mal pagado, por eso no hay circulante de dinero.

Muchas empresas han cerrado, otras han reducido el personal, por eso se mira tanta gente deambulando en la calle…Es lamentable que muchos jóvenes, entre ellos, universitarios, no encuentren trabajo.

La falta de empleos provoca que muchas personas tomen el camino equivocado

La falta de oportunidades de trabajo provoca que las personas tomen el camino del mal, robando o asaltando para llevar comida a sus hogares. Otros se unen a los grupos de la delincuencia organizada al no encontrar respuesta de los gobiernos y los empresarios. La mayoría de los detenidos en los enfrentamientos entre policías y la delincuencia, son jóvenes que ni siquiera saben usar un arma, no están capacitados, como los policías y los militares, que la necesidad los ha llevado a convertirse en asesinos. Claro, no estoy descubriendo el hilo negro, el gobierno lo sabe.

La pandemia del Coronavirus provocó más desempleo, porque las familias se encerraron en sus casas por órdenes gubernamentales para evitar el contagio del terrible mal; hubo cierre de empresas, prestando servicio solo las indispensables, afectando la economía estatal y nacional. Se ha buscado activar la economía de Sonora, pero no ha sido posible, porque la enfermedad no se quiere ir y los gobiernos no tienen la solución al problema, por eso los funcionarios hacen tantas declaraciones contradictorias, porque no hay nada que decir, solo que no pueden combatir el mal.

Ahora, en forma desesperada, los gobiernos federal y estatal quieren enviar a los niños a las escuelas, cuando saben bien que los planteles no se encuentran en condiciones físicas ni sanitarias para exponer a los menos a contrae una enfermedad, como el Coronavirus…Ya se comprobó que este mal también contagia a los niños y jóvenes, ¿qué busca el gobierno? Todo parece indicar que quiere a los menores como “animalitos” para experimentar, pero los padres de familia no deben de caer en esa trampa, porque primero está la salud de nuestros hijos, que los caprichos de AMLO.

Entrega Gobernadora Claudia Pavlovich su sexto informe de gobierno al Congreso del Estado

Sonora sigue con un trabajo comprometido con lo más valioso que tenemos, su gente; hoy estamos entregando un Sonora fuerte en su economía, sólido en sus instituciones, de pie y caminado con orden, transparencia y rendición de cuentas, expresó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, tras entregar su VI Informe de Trabajo.

En cumplimiento del mandato constitucional de entregar el resumen del estado que guarda la administración pública estatal, la titular del Ejecutivo entregó este jueves, en punto de la 9:00 de la mañana, su sexto Informe de Trabajo al Poder Legislativo, mismo que fue recibido por el diputado Javier Duarte Flores, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado.

El presidente del Congreso del Estado, acompañado de la diputada Rosa Icela Martínez Espinoza y a nombre de los integrantes de la LXII Legislatura recibió el documento y destacó que se le dará cumplimiento a lo establecido en la ley y el contenido del informe será puesto a consideración de quienes integran la LXIII Legislatura a efecto de que realicen su análisis.

“Quiero darle las gracias a nombre de mis compañeras y compañeros diputados, a nombre de todo el Congreso del Estado de Sonora, pero también de todo el estado, habla del trabajo arduo durante seis años y de todo el empeño que usted ha puesto”, destacó.

Acompañada de los secretarios de Gobierno Juan Ángel Castillo Tarazón y de Hacienda Raúl Navarro Gallegos, la gobernadora Pavlovich detalló que se trata de cuatro tomos en los que se resume el estado en que se encuentra la administración pública en sus diversos ramos y el trabajo realizado de septiembre de 2015 a 2021, en cumplimiento de cada uno de los ejes estratégicos y transversales del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, el anexo estadístico gráfico de obra, además de las memorias de la Comisión Sonora-Arizona.

