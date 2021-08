Alfonso Durazo debe dejar terminar en paz su gobierno a Claudia Pavlovich Arellano

Alfonso Durazo Montaño, gobernador electo de Sonora, debería de dejar gobernar tranquila a Claudia Pavlovich y abstenerse en hacer declaraciones todos los días y reunirse con grupos de empresarios y posibles inversionistas, dando a entender que ahora él es el quién tiene el poder político en el estado; menos dejar a sus posibles futuros funcionarios declarar y dar órdenes a través de los medios de comunicación a maestros y padres de familia de cuándo deben de empezar las clases presenciales en las escuelas como lo hizo José Luis Alomía Zegarra.

Si el gobernador electo está mal, más mal anda el posible secretario de Salud en el próximo gobierno estatal que inicia el 13 de septiembre. Hay que guardar las formas y no querer hacer menos a Pavlovich Arellano, que todavía le quedan 15 días como gobernadora. Aquí, señor Durazo Montaño, no se trata de medir fuerzas, los sonorenses sabemos que usted será gobernador en unos días más, por lo que debería de estar planeando de cómo lo hará para resolver los problemas que registran los 72 municipios de la entidad. Es cuando debe de demostrar el poder, no ahora.

Deje que la aún gobernadora entregue satisfecha y contenta su período gubernamental de seis años. Claudia hizo su mayor esfuerzo como gobernadora, como lo hicieron sus antecesores, y como seguramente usted también lo hará. Recuerde, no debe de hacer lo que no le gustaría que le hicieran luego que usted entregue el poder. El mundo da muchas vueltas y si ahora está arriba en esta rueda de la fortuna que es la vida, después podría estar abajo. Que no le gane la soberbia, los sonorenses somo muy especiales, usted lo sabe, aunque haya estado muchos años fuera.

Se vio mal que Durazo ordenara que las escuelas de Sonora deben de estar listas para el 30 de agosto, cuando los sonorenses ya lo sabemos, como más razón la gobernadora y los secretarios de Educación y Cultura Víctor Guerrero González y de Salud, Enrique Clausen Iberri. Tampoco había necesidad de que el médico peruano Alomía declarara que las clases deben de iniciar el día indicado por el presidente Andrés Manuel López Obrador…Él está recién desempacado en Sonora, después de haber laborado en el gobierno AMLO, pero es un viejo conocido en Hermosillo.

Tranquilo señor Durazo, tendrá tiempo suficiente para demostrar que está capacitado para gobernar el estado de Sonora los próximo seis años, no hay prisa, todo a su tiempo. Hay que respetar la envestidura de la señora gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, como mujer y como una buena mandataria estatal que dejará una huella positiva por su gran labor, en donde supo gobernar para todos los sectores de la población, no importándole colores partidistas. Usted prepárese bien para que en sus seis años de su gobierno esté a la altura de los sonorenses.

Planeación, transparencia y rendición de cuentas han sido la ruta del gobierno de Claudia Pavlovich

Para devolver al estado su grandeza hemos basado nuestro trabajo en la planeación, transparencia y rendición de cuentas, aseveró la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, ante integrantes del Consejo Consultivo del Sistema Estatal de Planeación Democrática y diferentes sectores, a quienes agradeció por ayudar a construir este otro Sonora líder y en crecimiento, al haber contribuido en el ejercicio de participación ciudadana que fue el diseño y seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo.

Durante la reunión plenaria del Coplades, efectuada de manera virtual con alcaldes, líderes sindicales, cámaras empresariales, organismos de la sociedad civil y más de 700 representantes de diferentes sectores, la mandataria estatal destacó que en el estado el sistema de planeación es un ejemplo de colaboración que sienta un precedente para futuras generaciones, donde las ideas y proyectos que surgieron se convirtieron en realidad y son parte del legado que se construyó en este sexenio.

La mandataria comentó que la planeación ha sido un importante respaldo para enfrentar las adversidades, como la pandemia del Covid-19, porque se pudo anticipar al cambio y corregir el rumbo a través del seguimiento oportuno y la evaluación, como herramientas para vencer los retos que la nueva realidad ha impuesto.

Pavlovich Arellano hizo un recuento de avances en seis años de Gobierno y destacó que en el rubro de salud se rehabilitaron 153 centros rurales, 10 centros urbanos y 7 casas de salud y se trabajó en obras de mejora en los 16 hospitales de la Secretaría de Salud, culminando con el Nuevo Hospital General de Especialidades en Hermosillo.

En educación, se invirtieron más de 4 mil millones de pesos para el rescate de escuelas, se construyeron 948 aulas nuevas y 25 nuevas escuelas, lo que representa un aula cada tres días y una escuela cada tres meses; se trabajó en 8 de cada 10 planteles de educación básica con acciones de mejora, construcción, o rehabilitación y se entregaron 90 camiones escolares para que estudiantes de comunidades rurales alejadas, además, se entregaron más de 300 mil 400 becas a niñas, niños y jóvenes para que continuaran su educación.

Resaltó que Sonora es líder nacional en rendición de cuentas y en el manejo ordenado y transparente de los recursos públicos, es la única entidad en el país en que su órgano autónomo de fiscalización realizó auditorías en tiempo real al gasto destinado a la pandemia de Covid-19; se le dio seguimiento al Plan Estatal de Desarrollo para tener un eje emergente transversal para hacer frente a la crisis sanitaria y se puede consultar con toda transparencia en el portal https://ped.sonora.gob.mx/ el avance de 95% de las 881 líneas de acción; en este sitio y en el portal tuobra.mx, apuntó, encontrarán el sustento del trabajo realizado en estos 6 años en los que hemos invertido más de 23 mil millones de pesos en más de 6 mil 400 obras.

Impensable regresar a clases con salones vandalizados y sin aire ni agua

Hermosillo entró de lleno a sus temperaturas normales de más de 40 grados centígrados a la sombra la mayor parte del día, por lo que hay que cuidarse y cuidar a los adultos mayores y a los niños en edad escolar, que a la hora del recreo no pierden tiempo y corretean todo el tiempo. La refrigeración en los salones de clases no se da abasto para refrescar como debe de ser y tanto las maestras como los maestros, las niñas y los niños, como dijera el expresidente de México, Vicente Fox Quesada dijera…Ahora, si le agregamos el Coronavirus, no deberían de asistir a clases.

A los gobiernos les vale la salud de la gente del pueblo, y en este caso las de los niños, y está ordenando como una obligación el regreso a clases el próximo lunes, sin estar en óptimas condiciones físicas y sanitarias los planteles. Además, no se sabe si la pandemia del Coronavirus seguirá entre nosotros o, desaparecerá. Si es que queda como una enfermedad más, como otras, debería de haber un respaldo sanitario para no hacer más grande la pandemia. Esto es muy serio.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

