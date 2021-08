Al parecer la delincuencia organizada no piensa dar una tregua en los cambios de gobiernos

La delincuencia organizada y la no organizada no piensa hacer una tregua en el cambio de gobierno, porque hasta ahora los hechos de violencia se han incrementado. Lo curioso de todo esto es, que a pesar de que son varios los detenidos que ha habido, las autoridades no capturen a ningún “pez gordo”. Las policías que operan en Sonora matan y capturan a muchas personas que “trabajan” en los 72 municipios de la entidad, pero son, supuestamente, solo sicarios.

Estos detenidos podrían decir quiénes son sus jefes inmediatos y así seguir la escalera hasta llegar hasta los “mero mero” y de esta forma erradicar las diferentes mafias que operan en el estado. Los cabecillas de las bandas criminales podrían ser sus vecinos con los que convive a diario y usted no saberlo. Al menos que estas fuerzas de poder sean las que controlen al estado y al país, desde las alcaldías hasta la presidencia de la república, todo podría ser y uno sin saber.

En Sonora todos los días se registran enfrentamientos a balazos, cuando no es entre bandidos, es entre delincuentes y grupos de policías. Estos hechos han dejado miles de muertos y de personas detenidas que podrían ser interrogadas hasta llegar a los cabecillas que controlan a los diferentes grupos que operan en todo el estado, desde los municipios más pequeños hasta los más grandes, como Hermosillo, Navojoa, Cajeme, Guaymas-Empalme, San Luis Río Colorado, Caborca y Nogales.

El gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, ya debería de estar trabajando para dar con los principales pilares que mantiene de pie a los grupos de narcotraficantes, extorsionadores, secuestradores, contrabandistas de todo tipo de productos, etc, que ya fijaron sus residencias en el estado o que han involucrado a los sonorenses haciéndose socios de sus empresas. Todo puede suceder en estos tiempos de crisis económicas en donde hace falta el dinero y ellos tienen mucho.

Los maleantes le llegan al precio a los servidores públicos, desde los policías “de punto” hasta los jefes policiacos, llegando en muchas ocasiones hasta los presidentas municipales y gobernadores. La prueba más clara está a la vista, ¿cuántos exgobernadores se encuentras prófugos de la justicia y otros se encuentran en prisión? También se encuentran presos presidentes municipales y legisladores que cayeron en las manos de los grupos criminales. No puedo decir que presidentes.

No puedo mencionar a presidentes de la república porque todavía no conozco, ni se de uno que haya sido detenidos por estos motivos al estar en funciones o cuando ya han dejado el poder, pero si hay senadores y diputados federales, gobernadores y presidentes municipales; los expresidentes no pueden estar limpios de culpa. En México los presidentes de la república son todos poderosos, en donde no son tocados por ninguna autoridad. Se habla mal de ellos en las cantinas y reuniones.

En los cambios de poderes podrían salir los malos manejos de las administraciones públicas

En los cambios de poderes también caen todos aquellos funcionarios que de una forma u otra caen en la tentación y agarran lo que no es de ellos. Otros se involucran con grupos de delincuentes que operan en las ciudades y que después de la entrega de la administración no haya como demostrar su inocencia. A estos funcionarios o empleados, solo le quedan unos días para dejar todo bien claro para no opacar a la administración a la que sirvieron, o se sirvieron.

En las administraciones públicas hay mucha forma de hacer dinero, pero la más ruin que existe es aquellas que no hacen llegar los recursos a las familias más necesitadas, quedándose con esos recursos al fin y al cabo que nadie se dará cuenta. O sea, le roban su dinero a la gente humilde que saben que nunca van a ir a reclamar, porque creen que se trata de un regalo, cuando el dinero es de ellos…Estos funcionarios se enriquecen con dinero del pueblo, esto siempre ha sucedido.

Para eso son las auditorías para agarrar a estos vándalos, muchos de ellos de “cuello 17” que siempre se han considerado intocables, que administraciones van y vienen y ellos continúan en el poder. Cuando se presentan cambios de poderes de diferentes partidos políticos, es cuando podrían quedar fuera del gobierno, pero dentro de la cárcel, sin embargo, son demasiado astutos para ser capturados por la gente joven que realiza las auditorías de buena voluntad.

A los gobiernos les solicita ayuda la gente pobre necesitada del pueblo y sus funcionarios responden que no hay dinero. En ocasiones son cosas insignificantes para un gobierno, pero para esos ciudadanos representa mucho…El presidente Andrés Manuel López Obrador va para tres años en el cargo público y los mexicanos no han visto el cambio que prometió. A ver si ahora con un gobernador de su partido, en el caso de Sonora, con Alfonso Durazo Montaño. Ya veremos.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

Correo electrónico: [email protected]

Twitter: elreporteroson