Se acerca el día de cambios de poderes en el estado de Sonora, en donde a la ciudadanía le da lo mismo “el pinto o el colorado”, porque la gente del pueblo trabajadora no se beneficia en nada y esta tiene que salir de muy temprano a la calle a “partírsela” para llevar el sustento familiar a sus hogares. En ocasiones los gobernantes tienen buenas intenciones, pero al llegar al poder se dan cuenta de la realidad y que no es como ellos pensaban cuando aceptaron las candidaturas.

En una ocasión me dijo un político en forma de broma, o “jocoserio”, que el dinero que había en la política no les alcanzaba ni para ellos, menos para repartir entre las clases más necesitadas de la sociedad. No sé si esta sea la mentalidad generalizada en todos los políticos, pero podría haber algo de cierto, porque ellos salen bien fondeados cuando termina su participación en esta activad, mientras que la gente del pueblo cada día está más jodida. Sí hay pobres que se han hecho ricos.

Principalmente aquellos que le entraron a la política y les fue bien, inclusive han llegado a ser gobernadores, senadores, diputados, alcaldes federales y locales, pero ellos nacieron en una cuna humilde y su niñez y juventud fueron pobres. Un día les cambió la suerte al arrimarse a “un buen árbol” que les diera sobra y todo cambió para ellos…Esos políticos sí pueden hablar de pobreza, porque la han vivido, la han sentido, no les gusta platicar de ella, de esos tiempos de sufrimiento.

En una reunión en la Casa de Gobierno de Sonora, el mandatario estatal dijo que la mejor época de su vida había sido la de estudiante y, un subalterno de este replicó: “No jefe, la mejor época es esta”. El gobernador en ese entonces era de origen campesino y su segundo salido de las clases populares…Este no es un “cuento”, es un hecho de la vida real y ambos todavía viven, y viven muy bien…Repito, ambos personajes de la política sí pueden hablar de pobreza…Esto no se olvida.

Durante los seis años de la administración de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano se trabajó con transparencia y rendición de cuentas, lo que dio como resultado que Sonora esté entre los tres estados con mejores resultados en el manejo del gasto federalizado, resaltó Miguel Ángel Murillo Aispuro, Secretaría de la Contraloría Estatal

El funcionario hizo un recuento de avances en materia de transparencia y rendición de cuentas y subrayó que desde el primer día de su administración la gobernadora fue muy enfática en impulsar acciones dirigidas al combate a la corrupción y se privilegió el enfoque preventivo.

Recordó que hace seis años Sonora estaba calificado entre los cinco peores estados en el manejo de los recursos y en los primeros dos años de la administración de la gobernadora Claudia Pavlovich se pasó a estar entre los mejores cinco a nivel nacional.

Gracias a ello, dijo, fue posible disminuir en 90% las observaciones de cuenta pública en las revisiones realizadas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del 2017 al 2020, pese al incremento de los montos auditados. Asimismo, Sonora se posicionó entre los tres estados con mejores resultados en el manejo correcto del gasto federalizado en las cuentas públicas 2018, 2019 y 2020, que resultaron con el menor monto observado a nivel nacional, según la Auditoría Superior de la Federación.

Falta una semana para el inicio de clases presenciales en Sonora y los planteles educativos no se encuentran en condiciones salubres para albergar a miles de niños, como lo tiene planeado el Gobierno federal. El Gobierno del estado de ha visto lento, por lo que creo que la gobernadora Claudia Pavlovich no tiene la intención del regreso a los salones de clases el próximo lunes.

Solo es cuestión de que usted amigo, amiga, realice una visita a la escuela más cerquita de sus hogares y se dará cuenta que ni siquiera han empezado las remodelaciones. Los salones de clases son unos cochineros sin mesabancos, ni pizarrones y destruidos. Los bebederos no existen, fueron hechos pedazos por los vándalos para robarse los tubos de fierro y cobre.

Realicé unas revisiones en exteriores e interiores por algunas de las escuelas de Hermosillo y de plano da tristeza el estado en que se encuentran estas, cuando el inicio de clases está “a la vuelta de la esquina”…Pero sí se puede, es cuestión de dedicarle las 24 horas del día a la reconstrucción de las escuela, pero sería mejor esperar un tiempo más para el regreso a clases… Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana con el favor de Dios.

