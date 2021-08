Impensable mandar a los niños y jóvenes a la escuela con la ola de Covid

La enfermedad del Coronavirus llegó para quedarse, pero no por eso vamos a exponer a nuestros hijos a un contagio, cuando sabemos que el Gobierno federal no cuenta con una vacuna para evitar la enfermedad en los adultos, menos en los menores. Es preferible perder un año escolar que contagiar a todo un pueblo. Las autoridades a diario reportan fallecimientos y más enfermos, lo que significa que el mal sigue presente en el territorio sonorense…Es que no se tiene la cura.

El Gobierno de Sonora, al igual que el mexicano, depende del exterior para abastecer a los hospitales de la vacuna anti Covid-19, sin embargo, existen suficiente producto para aplicarlo al resto de la población que aún no se presentan a los módulos de vacunación, unos porque todavía no les toca o, porque a muchas personas no les gusta aplicarse vacunas, ni inyecciones, por lo que usted quiera, por ignorancia, por temor, o simplemente no les gusta que le piquen el cuerpo.

Las autoridades dicen que los casos de Covid que se han presentado en los últimos días en Sonora, se debe a que las personas no se habían vacunados; Conozco a tres personas vacunadas que le dio la enfermedad, cuando ya le había dado antes de aplicarse el antídoto. O sea, esta enfermedad no respeta nada, por lo que hay que cuidarse y no participar en reuniones, usar cubre bocas, lavarse las manos muchas veces al día con agua y jabón, no saludar de manos, ni de abrazo, ni de besos.

Muchos padres de familia están indecisos en mandar a sus hijos a las escuelas de educación básica (Kínder, primaria y secundaria), por temor a que se vayan a contaminar, después de que este viernes murió de Cobid-19 una pequeña de 9 años en el Hospital del Niño de Hermosillo. Ella era originaria de Santa Ana, pero la enfermedad se la diagnosticada en Magdalena de Kino. Este viernes la secretaría de Salud de Sonora reportó 22 personas muertas y 606 nuevos enfermos.

Los padres que quieren enviar a sus hijos a las escuelas son porque no tienen en donde dejarlos y las abuelas ya están cansadas después de más de un año de estarlos lidiando. Y tienen razón, los chamacos sanos son muy aguerridos y las personas de la tercera edad se cansan. Hay padres de familia que no tienen una idea de la “guerra” que le dan las niñas y niños a sus abuelos, lo que pasa es que estos los quieren mucho y los aguantan, además, no lo reportan con sus papás.

Emite Conavim Declaratoria de Alerta de Violencia de Género a seis municipios de Sonora

En estos seis años de gobierno, la protección de los derechos, seguridad e integridad de la mujer ha sido una prioridad y una convicción y no ha transcurrido un solo día sin que se trabaje para combatir y erradicar la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, lucha en la que no se puede dar un paso atrás, por lo que respaldamos la Alerta de Violencia de Género para San Luis Río Colorado, Nogales, Hermosillo, Guaymas, Empalme y Cajeme, expresó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

Durante la reunión en la que se emitió la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para seis municipios de Sonora, ante María Fabiola Alanís Samano, comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres; Nadine Flora Gasman Sylbermann, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres y María del Rosario Piedra Ibarra, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la gobernadora destacó los resultados alcanzados en colaboración con instituciones y organizaciones de la sociedad civil, pero, dijo, “todo lo que hagamos no es suficiente mientras haya una sola mujer violentada en nuestro estado”.

Esta declaratoria es la número 25 que se emite y Sonora el estado número 19 en recibirla para esos 6 municipios, lo que implica reforzar el trabajo coordinado de Federación, Estado y los ayuntamientos referidos. “Mi reconocimiento a todas las personas que han impulsado con firmeza la lucha por la equidad de género en Sonora. Muchas gracias por todo lo que han hecho en esta contienda permanente. En Sonora la lucha sigue y no vamos a descansar hasta que todas las mujeres tengan una vida libre de violencia.

Respaldamos y damos la bienvenida a la Alerta de Violencia de Género con la esperanza de que este sea el instrumento para erradicar de Sonora este horrible cáncer. Bienvenida por el bien de Sonora”, afirmó. Asimismo, la mandataria reconoció el trabajo de la fiscalía general de Justicia del Estado y del Poder Judicial que del 13 de septiembre de 2015 al 20 de agosto de 2021, porque, indicó, han logrado judicializar 223 casos de feminicidios, de los cuales 156 ya obtuvieron sentencias condenatorias y es muy importante trabajar para que no sea la impunidad lo que aliente estos delitos.

Seguirá cerrada la frontera con Estados Unidos hasta el próximo 21 de septiembre

Hasta el próximo 21 de septiembre se prolongó el cierre de viajes no esenciales hacia Estados Unidos, de acuerdo con un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional publicado en redes sociales. A través de su cuenta de Twitter, la instancia norteamericana informó que se ampliarán las restricciones para viajes no esenciales en cruces terrestres y en ferry con Canadá y México hasta el próximo 21 de septiembre.

No obstante, a pesar de que esta medida ha sido implementada para minimizar la propagación de Covid-19, el país mantendrá el flujo de viajes para comercio esencial. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) aseguró que sigue buscando la manera para que Estados Unidos reabra sus fronteras para viajes no esenciales.

“En coordinación con expertos en salud pública y médicos, el DHS continúa trabajando en estrecha colaboración con sus socios en Estados Unidos e internacionalmente para determinar cómo reanudar los viajes normales de manera segura y sostenible”, señaló la dependencia…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso el próximo lunes, con el favor de Dios.

