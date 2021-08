El cambio de poderes dejará desempleo; ojalá el hilo no se rompa por lo más delgado

El cambio de poderes en Sonora podría traer más desempleo, porque el nuevo gobernador y los 72 alcaldes pondrán en los puestos claves de la administración a sus amigos y conocidos de confianza para apoyarse en ellos. Ojalá que no se afecte a la burocracia, porque ellas y ellos solo son trabajadores que cumplen una función determinada. Por supuesto que hablo de los empleados llamados de confianza, que son los que no pertenecen a los sindicatos.

Los sindicalizados son trabajadores y empleados muy firmes en sus puestos, porque se mueven de acuerdo a los intereses de sus líderes. Los de confianza, son lo que más trabajan, ganan menos y tienen menores prestaciones. Los gobiernos, estatal y municipales, se han quedado cortos en los salarios, porque laboran personas profesionistas con títulos universitarios, maestrías y algunos hasta con doctorado, que no ganan lo que deberían de percibir, porque son de “confianza”.

Existe preocupación entre estos trabajadores del gobierno del estado, algunos con más de 20 años como servidores públicos que cada cambio de administración les entra el estrés por el temor de que les llegue la renuncia por escrito nada más para que la firmen, violando los derechos humanos de los empleados. Son trabajadores sin filiación partidista que ocupan los puestos por sus capacidades y que nunca dicen no puedo o no quiero cuando se les soliciten o los llamen.

Las administraciones públicas despiden a sus empleados sin las prestaciones de ley, solo le pagan los días trabajados en la quincena. Otros llegan a tener buenos ahorros que se les entregan y salen bien fondeados, pero es dinero de ellos. Ojalá no lleguen los nuevos alcaldes y el gobernador Alfonso Durazo Montaño realizando “limpias”. Claro que ellos buscarán darle empleo a sus amigos y conocidos, pero que a estos los pongan más “arriba” para que NO se afecte a los de abajo.

Los nuevos mandatarios deben de cuidar tener a la ciudadanía contenta y los despidos afectan a familias enteras que tienen hijos que mantener y hacer los pagos fijos de electricidad, agua potable, drenaje, cable, ropa, calzado y demás necesidades de la familia. Además, si se está trabajando bien no hay porque despedirlos, porque son necesarios para que las administraciones públicas, estatal y municipales, puedan salir adelante.

Si tanto quería Celida López reelegirse, ¿por qué no regresó a terminar su mandato?

Si la presidenta municipal de Hermosillo, Celida López Cárdenas, tenías tantas ganas de seguir al frente de la administración municipal, ¿Por qué no regresó después de las elecciones? Anduvo peleando su triunfo luego de que los hermosillenses rechazaron su reelección y, en lugar de terminar su gestión como alcaldesa, se “le pegó” al gobernador electo Alfonso Durazo para que le diera trabajo y este la colocó en el equipo de transición de la coordinación de turismo estatal.

Con esto demostró que no le importaban los hermosillenses y que solo buscaba el poder político con un período más como presidenta municipal. Como usted recordará, Celida solicitó licencia para separarse cargo de presidenta municipal en dos períodos y buscar la reelección por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para el trienio 2021-2024, pero fue derrotada por el candidato de los partidos PAN, PRI y PRD, Antonio Astiazarán Gutiérrez.

Ahora, no se sabe si López Cárdenas formará parte de la administración del próximo gobernador de Sonora, Durazo Montaño, todo parece que sí, pero en política no hay nada seguro. Además, no se sabe cómo dejó el gobierno municipal. El alcalde interino y ex síndico municipal, Fermín González, solo está cumpliendo un mandato por ley, pero la alcaldesa electa por la mayoría de los votos de los hermosillenses debería de haber terminado su mandato y presentar el informe final.

Después del abandono en que dejó a la administración municipal de Hermosillo, que se olvide Celida López Cárdenas en buscar un puesto de elección popular en los próximos procesos electorales, porque les falló a los hermosillenses. Lo mismo pasará con el exalcalde del PRI, Manuel Ignacio “Maloro” Acosta Gutiérrez, que también, antes de Celida, dejó “colgados” a los ciudadanos que lo apoyaron con su voto.

Ambos exalcaldes pidieron licencia para ser candidatos y, después de perder la elección, no regresaron al cargo público, dejando a los síndicos procuradores, que por ley deben de hacerse cargo del gobierno municipal…Hasta Aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

