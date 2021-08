Sonora se ha convertido en un estado violento en donde los “malos” tienen el control

Sonora se ha convertido en un estado violento en donde todos los días asesinan a personas con armas de fuego y blancas sin que las autoridades capturen a los responsables de esos delitos. La región de los valles del yaqui, Guaymas, del desierto de Altar y Hermosillo, entre otras, son las más problemáticas. Este lunes llegaron 500 soldados más para haber que se puede hacer para tranquilizar a los habitantes de estos lugares que ya no quieren salir de sus hogares por temor a sufrir un atentado por equivocación. A los niños les hace falta salir a las plazas públicas a jugar.

Los niños se la han pasado más de un año encerrados en sus casas a causa de la pandemia del Coronavirus en sus dos etapas, y no se debe ordenar por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador el regreso a clases presenciales cuando según las autoridades de Salud la tercera etapa de esta enfermedad viene más fuerte y más fácil de ser contagiado. Además, el Gobierno federal quiere hacer a los padres de familia corresponsables de sus hijos en caso de enfermarse haciéndole firmar una carta (documento) para no hacerse responsable de los que les pase.

Al Gobierno del estado no le alcanzará el tiempo para poner “al 100” los planteles educativos, porque estamos a menos de 15 días para el inicio de clases y los salones de clases no cuenta ni con lo más básico para empezar a impartir la educación. No cuentan con mesabancos, pizarrones, ni gises; los sanitarios no se encuentran en condiciones de salud, los bebedores de agua no existen. Nadie pensaría que el Gobierno del estado abandonaría las escuelas dejándolas en manos de la delincuencia, que no se midieron para llevarse todo… ¿Qué hicieron los funcionarios del SEC?

Esa es la pregunta, ¿que hicieron los funcionarios de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) y los maestros en el receso educativo, porque a ellos se les siguió pagando en forma normal? Los veladores y los encargados de mantener en buen estado los planteles ¿qué hicieron, a parte de recibir el sueldo, mientras los vándalos dejaban sin muebles los salones de clases y la dirección, en donde había computadoras y televisiones entre otras cosas de valor? En donde estaba el secretario de la SEC y demás funcionarios. ¡A lo mejor se fueron a vacacionar!

Estoy de acuerdo en que no es lo mismo las clases presenciales que la vía Internet, pero es más importante la salud de nuestros hijos que seguirle la corriente al presidente López Obrador. El presidente no debe de dar una orden generalizada para todo el país, porque los estados son distintos, ni siquiera hablamos igual, la comida es diferente y las costumbres ni se diga. El mandatario vive encerrado en su palacio como un rey y no sabe realmente lo que está pasando en cada región del territorio nacional. No sabía que los estados y municipios del país están en quiebra.

Los estados y municipios siempre han estado “al día” y lo recaudado apenas les alcanza para pagar la nómina y una que otra deuda pequeña, por eso los alcaldes y los gobernadores se la pasan en la Ciudad de México buscando apoyos para poder salir adelante en sus compromisos de obras públicas, pagos a proveedores y demás deudas que van adquiriendo a través del tiempo. Al Gobierno federal le encanta tener el control de todo, así no se le salen del huacal los gobernadores…Los proveedores saben que los ayuntamientos no tienen capacidad de pago y siempre les dan créditos, porque saben que tarde o temprano el estado o la federación pagan.

El Gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, ya sabía que no había dinero en las cajas, grande y chica, de la administración estatal, pero siempre aceptó la candidatura de Morena al Gobierno de Sonora. Ahora, repite cada vez que se puede, que recibirá un gobierno en quiebra para “lavarse las manos” antes de recibir la administración por parte de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano. Ahora, en el supuesto caso de haya malos manejos en el gobierno hará las denuncias pertinentes, ¿meterá a la cárcel a la gobernadora y demás funcionarios? No lo creo.

Auditará el gobernador electo Alfonso Durazo al gobierno de Claudia Pavlovich Arellano

Una vez en el gobierno del estado se iniciarán una serie de auditorías en la entrega de nombramientos en notarías públicas; deuda pública; Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i); reasignación de recursos para atender el COVID-19; y venta de terrenos y bienes del Ejecutivo estatal, informó Alfonso Durazo.

El gobernador electo, acompañado de Omar del Valle Colosio, coordinador del proceso de entrega-recepción y de Rodolfo Castro Valdez, responsable de recibir la Oficina del Ejecutivo Estatal, aclaró que hasta el momento no hay ninguna irregularidad registrada, pero se tiene que dotar de total transparencia y que sean las auditorías las que determinen si hubo o no irregularidades.

“En primer lugar, el área de notarías, todos los procesos de entrega de estos nombramientos de notarios que puedan revisarse” y agregó “una de las primeras iniciativas que presentaré en mi gobierno (al Poder Legislativo) es para cancelar la discrecionalidad con la que se otorgan notarías en el último año de gobierno de cualquier administración”, explicó.

Otras de las acciones, dijo, es auditar el proceso de la venta de terrenos y bienes en general del estado que se han puesto en subasta recientemente y del C5i, “que tiene en este momento una deuda muy importante que alcanza los 500 millones de pesos”.

También comentó que habrá auditorías a la deuda estatal que alcanzará “pagos pendientes de proveedores” y los procesos de reasignación de recursos para la atención de las consecuencias e impactos del COVID-19.

Durazo Montaño aclaró que las auditorías son “parte de un proceso al que debemos acostumbrarnos todos los gobiernos y todos los funcionarios” y que hay disposición de los funcionarios estatales en avanzar en el proceso de entrega-recepción.

Finalmente, el gobernador electo celebró el acuerdo al que llegó la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Movimiento por el Libre Tránsito para iniciar el proceso de liberación de seis casetas de cobro tomadas desde hace varios años en la entidad, al que calificó como un gesto político de “expresión de solidaridad con el próximo gobierno del estado Sonora”.

Expresó su reconocimiento a Servando Flores, delegado de la Segob en el estado; al subsecretario de Seguridad Pública de la SSPC, Ricardo Mejía; y al entonces diputado federal Javier Lamarque…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

Correo electrónico: [email protected]

Twitter: elreporteroson