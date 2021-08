Camiones urbanos trabajan a poco más del 50 por ciento; no hay pasaje

El problema del transporte público de camiones en Hermosillo seguirá mientras las autoridades estatales no se fajen bien los pantalones. La actual administración estatal mejoró mucho el servicio al cancelar concesiones a los antiguos dueños y pasárselas a dos empresas de la Ciudad de México que compraron todas las unidades nuevas y con aire acondicionado, pero los nuevos propietarios vinieron a hacer negocio y no a perder dinero, por lo que ahora en tiempos de pandemia que muchas actividades se suspendieron, entre ellas las escolares, dejaron de prestar el servicio muchos camiones. De los más de 400 camiones, solo entre 250 y 270 laboran a diario.

Es que no hay pasaje como para que el total de las unidades estén dando vueltas por las calles y avenidas destrozadas de la ciudad capital. A como está la clientela, los camiones no logran un llenado del 25 por ciento como la autorizan las autoridades a causa de la pandemia del Coronavirus. Aunque no hay nada seguro del regreso a clases el próximo 30 de agosto, porque no están listas las escuelas, por tal motivo los concesionarios del transporte público de camiones no les han puesto mucho interés a las declaraciones de algunos funcionarios. Los camiones ahí están.

En cuanto a la enfermedad del Coronavirus, según las autoridades, se están incrementando los casos en Sonora, pero ahora el mal le está llegado a los niños, adolescentes y jóvenes, por lo que lo más seguro es que no haya regreso a clases en este mes, tal como lo ordenó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los gobernadores deben de ir aprendiendo a decirle no al presidente, porque primero está la salud del pueblo, principalmente en este caso, la de los niños. Nada vale esperar un año más, es más, perder un año de estudio, pero estar bien de salud.

Si no se cuida uno, la familia, el gobierno no lo hará, porque estos giran en base a intereses. Al gobierno federal no le interesa la salud del pueblo, ya que, si así fuere, ordenaría una rebaja en las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que en este último recibo se les pasó la mano y todavía falta otro que también vendrá igual o más cargado…Las familias o pagan el recibo de energía eléctrica o comen. Finalmente terminan pidiendo dinero prestado por aquí y por allá. Esto definitivamente afecta la economía familiar en un estado con temperaturas de más de 40 grados.

Sí, de más de 45 grados centígrados a la sombra, con un Sol quemante y desértico. El presidente López Obrador sabe bien cómo son las temperaturas que registra Sonora en esta época de calor, porque son muchas las veces que las ha padecido como candidato y ahora como primer mandatario del país. Los altos recibos de cobro de la CFE ya llegaron, ahora, hay que empezar a pedir dinero prestado para poder pagarlo y evitar el corte de energía un día después del vencimiento…Para eso sí son muy efecticos los trabajadores de la Comisión, para cortar el servicio.

Alfonso Durazo se reúne con los nuevos diputados locales del PRI.

Vamos a trabajar de manera seria e institucional con los nuevos diputados y diputadas locales del PRI para dar solución a los problemas del estado, aseguró Alfonso Durazo Montaño. «Me da muchísimo gusto recibir su disposición madura, institucional, de trabajar juntos en la construcción de soluciones de la problemática que hoy tiene el estado», aseguró el gobernador electo.

Por su parte, Ernesto De Lucas Hopkins, actual dirigente estatal del PRI y próximo legislador en el Congreso local señaló que su bancada busca demostrar su madurez e institucionalidad y “para que durante estos años que nos toque acompañarlo sepa usted y sepa el estado, que el Ejecutivo tendrá el apoyo de quienes conformamos y tenemos el privilegio de acompañarlo como diputados desde el Legislativo.».

En la reunión con gobernador electo participaron EllySallard Hernández, del Distrito 06; Karina Zárate Félix, del 09; y Natalia Rivera Grijalva, diputada local por la vía plurinominal. Lo que sea de cada quién, cuatro funcionarios capaces, buenos ciudadanos y excelentes personas. Le deseamos lo mejor al nuevo gobierno estatal y al próximo Congreso estatal que empezará a funcionar el 16 de septiembre. Durazo inicia su gobierno el 13 de septiembre y, después de tomar la protesta, conocerá sus nuevas oficinas de palacio.

Realiza diputada electa del PRI Karina Zárate programa de apoyo a escuelas

Al advertir que la solidaridad en tiempos difíciles fortalece a una sociedad, la diputada electa, Karina Zárate Félix reforzó el programa de apoyo a espacios públicos al llevar fumigación a planteles educativos del Distrito 9.

Durante este fin de semana y acompañada por la comunidad educativa de cada escuela, Zárate Félix explicó que durante la campaña inició con trabajos de limpieza, deshierbe y pintado de juegos en parques públicos a fin de que niños y niñas contaran con espacios dignos durante la pandemia.

Ahora toca el turno a las escuelas, y vamos a llevar fumigación a planteles de preescolar, primaria y secundaria de nuestro distrito a fin de que estén listos para recibir estudiantes, en caso de que los padres de familia así lo decidan, explicó la próxima legisladora.

Zárate Félix comentó que se trabajará en todos aquellos lugares que representen un punto de reunión, estudio, esparcimiento para lograr el bienestar de las familias, al referir que su trabajo como legisladora se enfocará en el fortalecimiento de este núcleo.

“Quiero invitar a que todos pongamos nuestro granito de arena porque las escuelas, los maestros, nuestros estudiantes, los padres y madres de familia nos necesitan en esta labor mejorar los edificios antes de que inicie el próximo ciclo escolar”, precisó Karina Zárate…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

Correo electrónico: [email protected]