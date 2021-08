Imposible el regreso a clases el 30 de agosto; la delincuencia se robó todo de los planteles

Por más que se diga que el regreso a clases presenciales de los estudiantes de educación básica será el próximo 30 de agosto, no creo que queden listos los planteles educativos, porque ni siquiera han iniciado los trabajos de remodelación. Se habla mucho, pero se hace poco, o nada.

Realicé un recorrido por los barrios y colonias de Hermosillo para revisar las condiciones en que se encuentran las escuelas, y están destrozadas porque fueron abandonadas por las autoridades. De las escuelas se llevaron los rateros todo, solo quedaron los edificios.

¿Cómo es posible que el gobierno del estado y el federal hayan dejado a merced de la delincuencia las escuelas, cuando había en el interior de los plantes cosas de valor?, como computadoras, mesabancos, pizarrones, instalaciones de eléctricas, entre muchas cosas más. Los rateros no se llevaron los planteles porque no pudieron, pero sí se llevaron los sanitarios, lavabos, bebederos e instalaciones hidráulicas. Los directores y los maestros se fueron de vacaciones y ya no volvieron, porque después se vino la pandemia del Coronavirus. Y, ¿el personal de limpieza, ¿dónde quedó?

Ahora, ¿quién son los responsables de haber abandonadas los planteles educativos, los directores, el secretario de Educación y Cultura, o la gobernadora? No tengo idea de cuántas escuelas existan en Sonora, pero debe de ser una millonada de pesos lo cueste la rehabilitación, y todo a costillas del pueblo, que nada más le cargan la mano…Hasta los diputados locales tienen responsabilidad por no exigirles a los gobiernos, estatal y local, el mantenimiento de tanto centro educativo. A un mes del inicio de clases, lo único que han hecho los funcionarios de gobierno son declaraciones.

La gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y el secretario de Educación y Cultura, Víctor Guerrero, deberían de aprovechar el sábado y el domingo para hacer un recorrido por las escuelas de Hermosillo, o de otras ciudades del estado, para que se den cuenta de cómo se encuentran los planteles, para que no planeen el regreso a clases para el 30 de agosto, para que se den cuanta del porqué los padres de familia no dejarán que sus hijos vuelvan a clases en esas condiciones. De hecho, muchas escuelas desde antes de la pandemia ya necesitaban una “manita de gato”.

El Gobierno del Estado se acabó el presupuesto y no hay recursos para pagar lo más mínimo, ¿cómo le hará para rehabilitar tantas escuelas de la entidad?, porque esto cuesta muchos millones de pesos…Al menos que lo haga como el Gobierno federal de convocar a los padres de familia para la reconstrucción de los planteles en su totalidad. El Gobierno federal está dejando por fuera sus obligaciones y todo quiere que lo haga el pueblo. Se supone que los impuestos (que es dinero del pueblo) son para que el gobierno mande hacer esos trabajos. Los padres de familia trabajan.

El próximo gobierno estatal construirá un auténtico sistema de derechos humanos: Durazo

La próxima administración estatal construirá un auténtico sistema de derechos humanos dedicado a atender la protección y respeto de los derechos fundamentales de los sonorenses, declaró en conferencia de prensa el gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo Montaño.

Lo anterior los manifestó en reunión con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez y el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la misma secretaría, Enrique Irazoque.

Durazo Montaño detalló que para la creación de este sistema se mejorarán las capacidades de las institucionales en el estado y se integrarán y articularán para que no actúen de manera aislada, contando siempre con apoyo presupuestal para asegurar su buen funcionamiento.

Por su parte, el subsecretario Encinas Rodríguez comentó que se acordó profundizar la agenda de derechos humanos en materia atención a víctimas; la defensa de personas defensoras de derechos humanos y periodistas; la de violencia de género con centros de justicia para mujeres y niñas, con políticas en materia de salud sexual y reproductiva, pero, sobre todo, se generará una sinergia para enfrentar con firmeza a quienes violen los derechos humanos y erradicar la impunidad.

Sobre el tema de la violencia de género, el funcionario federal anunció que en los próximos días la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, (Conavim), Fabiola Alanís Sámano, emitirá la Alerta de Violencia de Género (AVG) para la entidad.

Durazo, por su parte, informó que el próximo 16 de septiembre presentará la estrategia estatal de seguridad en una reunión a la que estarán invitados las y los alcaldes de la entidad. Explicó que consistirá en la firma de un acuerdo político para la creación de un mando único coordinado por la Secretaría de Seguridad estatal en los municipios que enfrentan crisis de inseguridad temporales o permanentes…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso el próximo lunes, con el favor de Dios.

Correo electrónico: [email protected]

Twitter: elreporteroson