El certificado de vacunación o prueba negativa de Covid-19 que se pretende exigir a las personas para entrar a los establecimientos comerciales solo es un “circo” por parte del gobierno estatal, presionado por los dueños de restaurantes y cantinas.

Esta medida no ayuda en nada para evitar los contagios de Coronavirus, además, es discriminatoria. Lo más lamentable es que ya fue aprobada por el Consejo Estatal de Salud, que una instancia conformada por autoridades estatales y federales de Salud, según un comunicado de prensa. La propuesta está siendo analizada.

La medida más efectiva es el uso de cubrebocas, lavarse las manos muchas veces al día, no saludar de beso en la mejilla, de mano y abrazo, pero, sobre todo, guardar la sana distancia, medidas que la gente no cumple. El pasado fin de semana fui, por necesidad, a un cajero instalado en un supermercado de Hermosillo y, en la cola, no se guardaba la sana distancia. Mucha gente a la hora de pagar en las cajas del súper tampoco. No había ninguna persona que pusiera orden en el comercio. Sí había gel sanitizador a la entrada y una maquinita que media la temperatura.

También, por desgracia, en esta misma semana se murió un familiar y fui a una funeraria, y lo mismo, nada de sana distancia, mucho saludo de mano, abrazo y hasta de besos en la mejilla y, en esos casos ¿qué hace uno como familiar del difunto?

Otra cosa muy diferente fue en la iglesia de San Francisco de Asís, en donde se celebró la misa de cuerpo presente, todos con mascarillas y los lugares ya estaban señados con una distancia de metro y medio. Después de esto que les platico, no sé cómo no hay más registro de enfermos…No sé cuánto tiempo voy a andar con el pendiente.

Le pido a Dios que me cuide y me proteja, porque a mi edad ya no estoy para estar internado en un hospital con una enfermedad tan contagiosa como lo es el Coronavirus, menos a unos días de mi cumpleaños…Desde que apareció esta enfermedad cambió todo en el mundo, y todos andamos nerviosos con un estrés permanente…Ahora sí, cualquier gripa vamos con el médico, más si esta va acompañada con tos y dolor de cuerpo, como todos los resfriados fuertes…Vivimos con pánico, pero no queremos hacer caso y nos exponemos al virus, porque tenemos que trabajar. Ni modo.

¿Pagamos los ciudadanos los gastos de gobernantes electos?

Siempre me he preguntado ¿quién paga los gastos de los gobernadores electos? Cuando los candidatos a gobernador ganan la elección, inician giras de agradecimientos por todo el estado, además realizan viajes a la ciudad de México para entrevistarse con el presidente y demás funcionarios federales. También visitan ciudades del extranjero, principalmente a los Estados Unidos, los de Sonora. Sin embargo, estos personajes aún no son gobernadores, por lo que tengo duda de si ¿quién paga esos gastos, el pueblo, es dinero sobrante de la campaña o de su bolsa?

Es bueno que el pueblo tenga conocimientos, más en estos tiempo modernos cuando están tan cuestionados los gastos de las administraciones públicas, en donde gobernadores, presidentes municipales y de más funcionarios políticos salen ricos o millonarios con tres o seis años en los gobiernos…En el caso de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, ya está actuando como gobernador en funciones, por lo que me supongo que sus gastos los paga el pueblo, a través del gobierno del estado…Esto también pasa a nivel presidente de la república y presidentes municipales.

Si se les pagan los gastos, me supongo que también tienen un sueldo para el sustento familiar, porque no pueden estar tanto tiempo sin llevar dinero para el gasto diario a sus casas. Sería bueno que se hicieran públicos esos gastos, o que los reporteros le preguntaran a la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, o en su defecto, al gobernador electo, Alfonso Durazo Montaño. No sé, Durazo dice que el Gobierno del estado está en quiebra, y lo creo, porque no está pagando nada, ni cantidades muy pequeñas, casi insignificantes, para una administración pública estatal.

