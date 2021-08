No sé qué ha dejado más muertes en Sonora, si el Coronavirus o el crimen organizado

No tengo datos sobre cuántos muertos van realmente en Sonora desde que apareció el primer caso de Coronavirus, tampoco sé cuántos muertos ha habido en el mismo lapso por violencia; sería bueno conocer cifras para saber de quienes nos debemos de cuidar más, si de los sicarios o del virus que tienen aterrorizado a todo el mundo.

La enfermedad todos los días registra muertes, mientras que los hechos violencia, también. Las dos causas de muertes deben de tener preocupadas a las autoridades, que no tienen solución para acabar con ninguna, ni a corto, mediano y largo plazo.

El Coronavirus empezó con los adultos mayores, le siguió con los adultos, jóvenes y ahora está atacando a niños y adolescentes, lo que significa que no se ha podido combatir la enfermedad; además, se está enfermando gente que ya había recibió las dos vacunas. Conozco dos casos de personas que ya les había dado la enfermedad y, después de haber sido vacunados, les volvió a pegar el mal y murieron, lo que quiere decir que estamos a la voluntad de Dios. No se sabe realmente hasta qué punto son efectivas las vacunas, pero vale más aplicárselas, porque Dios necesita una ayudadita.

En el caso del crimen organizado creo que los gobiernos lo han dejado crecer y ahora no pueden detener tanta violencia y muertes que ha dejado esta, al grado que los altos mandos del Gobierno federal lo único que han hecho son declaraciones a los medios de comunicación. El tiempo pasa y algunos municipios son controlados por las fuerzas criminales y los alcaldes no pueden hacer nada, porque son sometidos por tantos grupos delincuenciales que es imposible decirles que no. Claro, no estoy descubriendo “el hilo negro”, el gobierno federal y los estatales también.

A lo mejor estos -gobierno federal y estatales- también sufren los mismo que los alcaldes, quizá, pero lo que sí están involucrados son algunos policías federales, estatales y municipales y, tenga usted la seguridad que los soldados también. Estas fuerzas del mal son muy poderosas, repito, porque las administraciones del gobierno federal las dejaron crecer y ahora son organizaciones muy fuertes que cuentan con recursos económicos, tienen mucha gente para cometer sus fechorías y están involucrados en empresas de todo tipo. Además, operan a nivel mundial.

Nos es posible que el Ejército Mexicano, las policías federales, estatales y municipales de todo el país, no puedan acabar con las bandas de criminales. Si no pueden acabar con estas, menos podrán acabar con una invasión extranjera que quiera apoderarse del territorio nacional…Esto no tiene vuelta de hoja, no se eliminan los grupos del mal, porque el gobierno no quiere. Los “malosos” son grandes empresarios que generan riquezas y dan empleos a millones de mexicanos. En todo el país operan grandes empresas que son “lavaderos”, también hay empresas pequeñas.

Entrega gobernadora Claudia Pavlovich camiones escolares

Para que estudiantes de comunidades alejadas se puedan trasladar de forma segura y gratuita a sus escuelas, la gobernadora Claudia Pavlovich entregó seis camiones escolares que beneficiarán a niños y jóvenes residentes de Hermosillo, San Miguel de Horcasitas y Baviácora, una vez que se reanuden las clases presenciales en sus respectivas regiones. La mandataria señaló que durante

sus giras a los municipios, una petición muy sentida las familias siempre fue el transporte escolar, de ahí que inició con el programa de Movilidad y Vehículos Escolares Rurales (Moveer).

“Siempre les he dicho que, antes que gobernadora, soy madre de familia y lo más importante es la salud y la educación de nuestros hijos, qué podría hacer para que no dejaran de estudiar esos niños y jóvenes, pues dotarlos de camiones escolares como estos, seguros, con aire acondicionado, con todo lo que se requiere para el traslado de esos jóvenes y niños para que no dejasen de estudiar, porque esa es la mejor herramienta para salir adelante”, aseguró.

Dijo que se han adquirido alrededor de 90 unidades escolares para beneficio de las y los estudiantes sonorenses, únicamente con recurso estatal, además se han rehabilitado 12 transportes escolares con los que se apoya a alumnos de comunidades alejadas, para que puedan continuar con sus estudios.

De los seis camiones entregados, dos unidades serán en beneficio de alumnos de la Costa de Hermosillo; uno para estudiantes del Cecyte en San Pedro El Saucito; uno para alumnos del Cecyte de San Miguel Horcasitas que se trasladan a Villa Pesqueira y uno más para Baviácora, que también trasladará a alumnos de Mazocahui a Ures…Qué bien, buena despedida de Claudia.…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

