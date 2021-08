El Gobierno federal no tiene capacidad para atender la demanda de vacunación

Si el Gobierno federal no tiene capacidad para atender a los jóvenes que desean vacunarse y protegerse de la pandemia del Coronavirus, no debe de convocarlos y presionarlos para que asistan a los centros de vacunación y soportar temperaturas de más de 40 grados centígrados soportando los fuertes rayos del sol. La chavalada “aguantó vara” y permanecieron por más de tres horas al raso del sol, sin agua, sin sobrero y sin sombrillas. Es una falta de respeto.

Los jóvenes, de entre 18 y 29 años de edad, cumplieron al presentarse desde muy temprana hora (unos desde las 5:00 de la mañana) para hacer fila, ganar un buen lugar y desocuparse temprano, pero no fue así, porque la vacunación es lenta, además redujeron los puestos de vacunación y, en el caso del domingo, se tuvo que soportar el “chipi, chipi” de una molesta llovizna. Las autoridades deben de tomar en cuenta ese tipo de situaciones, porque aún faltan muchos jóvenes por vacunar.

Todas las medidas que se toman desde la Ciudad de México, detrás de un escritorio, no funcionan en los estados, porque no tenemos nada en común entre las diferentes regiones del país. Hay entidades que llueve mucho y en Sonora no llueve. En otros estados no hace tanto calor como en el nuestros y el sol no es tan quemante. Lo que hicieron con los jóvenes el fin de semana fue una grosería y falta de respeto. Además, el gobierno empezó presionando a todo mundo.

A partir de este lunes, todos los establecimientos comerciales y de otros, no dejarán entrar a las personas que no presenten su comprobante de que ya fueron vacunadas, cuando el gobierno ha dejado pendientes a muchos sectores de la población sin vacunar…Se acaban las vacunas antes de terminar la hora indicada. Por más que uno quisiera escribir bien del Gobierno federal, éste no se presta, ya que las “metidas de pata” no se terminan y las vemos todos los días en las mañaneras.

Por otra parte, El Gobierno del Estado todavía no inicia con la limpieza de los planteles educativos. Al menos en Hermosillo continúan llenos de maleza y con faltantes de material educativos, porque los malandros arrasaron con todo en estas vacaciones largas de año y medio. La Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y el gobernador electo Alfonso Durazo, quieren seguir al “pie de la letra” las instrucciones de regresar a clases presenciales el 30 de agosto, pero no será posible.

El presidente López Obrador dijo que tapará los baches de Hermosillo y todo el país

Aunque tapar baches con chapopote en tiempos de lluvias es como tirar dinero a la basura, sin embargo, muchos lugares de Hermosillo los están reparando con cemento hidráulico, principalmente en el bulevar Rosales, frente a la Universidad de Sonora. Qué bueno que no se deje de trabajar en la presente administración para que no dejen tan maltratada la capital sonorense. Esto mientras llegan los millones de pesos prometidos por el presidente López Obrador.

En Hermosillo muchas personas tienen fe y confianza en el presidente y si dijo que acabará con todos los baches del municipio lo hará. Lo malo es que no dijo para cuándo. La alcaldesa con licencia de Hermosillo, Célida López Cárdenas, ya había hablado de un apoyo de mil 500 millones de pesos para tapar todos los baches y realizar obras de repavimentación y pavimentación, entre otras. Sin embargo, no se vio nada claro y el municipio cada día ve mira más destrozado.

Los gobiernos no quiebran, solo que no hay dinero

Ya no tardan los lloriqueos de los presidentes municipales electos al saber que los actuales alcaldes les dejarán las arcas vacías, pero es normal en todos los gobiernos, ya que son tantas las necesidades que tienen las comunidades que no se puede guardar el dinero. Los alcaldes y sus funcionarios a diario reciben quejas de diferentes sectores de la comunidad que están pasando por situaciones muy difíciles…El gobernador electo, Alfonso Durazo Montaño, ya declaró que recibirá una administración en quiebra. Los gobiernos no quiebran, solo que no hay dinero.

Insisto, los gobiernos no tienen por qué tener dinero guardado, porque son muchas las necesidades del pueblo y el dinero nunca sobra. Además, son tantas las deudas que vienen arrastrando de años atrás, más las nuevas, imposible tener ahorro. Durazo Montaño lo debe de saber y no querer cargar los “platos rotos” a los actuales funcionarios estatales. No estoy defendiendo a nadie, solo digo la verdad. Ahora, si existe algo anormal, que se aplique la ley.

Este lunes habrá videoconferencia de prensa vía ZOOM, con el Gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo Montaño. La cita es a las 10:00 de la mañana…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

