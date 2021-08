Necesaria más vigilancia policiaca en el área de Catedral y Plaza Zaragoza de Hermosillo

Como ya lo he hecho en las dos veces anteriores, no es posible que roben en la catedral de Hermosillo a plena luz del día (15:00 horas) y que nadie se haya dado cuenta, cuando a esas horas es la salida de los trabajadores de los palacios de gobierno y municipal, Supremo Tribunal de Justicia de Sonora, Congreso del Estado y demás oficinas gubernamentales que se ubican en ese mismo sector…En frente de catedral se encuentra la Plaza Zaragoza, la más visitada de la ciudad.

Además, en ese sector existe vigilancia policiaca de los tres niveles de gobierno las 24 horas del día, porque es en donde se encuentran ubicados los tres poderes del estado; ¿el arzobispo y demás párrocos dónde se encontraban? Ahora sí, no se puede dejar la iglesia “a la buena de Dios”. La plaza está rodeada de cientos de vendedores ambulantes. En la explanada de la iglesia se reúnen a las horas de la comida decenas de indigentes que reciben los santos alimentos.

En los anteriores atracos a la catedral de la Asunción, no se detuvo a los delincuentes y en esta ocasión se espera que sí, porque se les entregó a los policías investigadores las grabaciones de todo lo que hicieron los atracadores dentro del recinto sagrado. Los ladrones entraron a la fuerza por una puerta lateral a la que le causaron daños…Además, destruyeron la Custodia donde se expone el Santísimo, que para los católicos es Cristo mismo en la eucaristía.

Como señalaba líneas arriba, la Plaza Zaragoza, es una de las más visitadas de Hermosillo y se ubica frente a Catedral y los palacios de Gobierno y Municipal…Mucha gente de diferentes partes de la entidad, México y de Estados Unidos, que visitan la capital de Sonora, después de conocer los palacios y la catedral, disfrutan horas de descanso en las sombras de los frondosos árboles que cubren todo el lugar. Niños, jóvenes y adultos disfrutan estos espacios durante todo el año.

Es necesarios que el gobierno municipal se preocupe por los hermosillenses y destine más vigilancia en ese lugar público, sirve también para que los policías “le echen un ojo” a la catedral de los católicos, esperando que no se enojen los ministros de otras iglesias y después también exijan vigilancia…La catedral de Hermosillo forma parte de los edificios históricos de la ciudad. El arzobispo, Ruy Rendón Leal y, los sacerdotes deben de cuidar más el santo recinto.

A pesar de las alzas de enfermos de Covid, el gobierno quiere que los niños regresen a clases

Los gobiernos, federal y estatal, por una parte, dicen que la tercera etapa de la pandemia viene más fuerte y contagiosa y, por otra, quieren enviar a los niños y adolescentes a los salones de clases…El doctor Hugo López-Gatell Ramírez, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno federal, ya no informa como antes y ahora habla nada más lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador le indica. Los diputados y senadores le siguen el rollo al Peje.

Al menos en Sonora están muy dividas las opiniones, muchos padres de familias y maestros que tienen hijos en escuelas de educación básica, no quieren regresar a los salones de clases mientras no bajen los contagios de la pandemia del Coronavirus; otros, los menos, confían en el presidente y esperan que no se registren una contaminación masiva en los menores…Creo que hay que hacerles caso a los médicos especialista y no a los gobernantes…Ellos son políticos, nada más.

En Sonora la decisión la tiene que tomar la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, porque las clases supuestamente iniciarán el 30 de agosto y ella deja la gubernatura el 12 de septiembre a las cero horas…O sea, ella da el arranque del nuevo ciclo escolar y el Gobernador electo, Alfonso Durazo Montaño, les tocarán “los platos rotos” si es que los hay, ojalá que no…Los gobernantes también se deben de guiarse por la opinión de los médicos especialistas y no confundir las cosas.

Supervisa Claudia Pavlovich jornada de vacunación contra COVID-19 en jóvenes

Una positiva respuesta por parte de las y los jóvenes hermosillenses al primer día de la jornada de vacunación contra Covid-19 en población de 18 a 29 años es un gran paso para contener esta tercera ola de contagios, expresó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al visitar uno de los puntos de aplicación del biológico en la capital sonorense.

Los 15 puntos de vacunación instalados en Hermosillo, 12 en el casco urbano y 3 en el área rural se llenaron rápidamente, jóvenes de entre 18 y 29 años atendieron el llamado para recibir la primera dosis de la vacuna de la farmacéutica Pfizer y contar con protección para hacer frente a la pandemia.

Por fuera del punto del Cobach Villa de Seris la fila de jóvenes se extendía a lo largo del bulevar Vildósola, unos llenaban sus formatos, otros platicaban sobre la experiencia, a este lugar llegó la gobernadora Pavlovich para supervisar la jornada e invitar a quienes recibieron la vacuna a seguir manteniendo todas las medidas preventivas.

Al ingresar a la recepción del auditorio de este recinto platicó con las y los jóvenes, sobre la importancia de recibir la primera dosis de la vacuna contra Covid-19.

“Tenía mis dudas de que no se quisieran vacunar y algunos me dicen que vienen en grupo para apoyarse, que les digan a sus amigos, la verdad los veo convencidos, pero hay que seguir insistiendo, que se vacunen porque es la única manera de avanzar”, indicó.

La tarde del jueves a Sonora llegaron 280 mil 639 vacunas de la farmacéutica Pfizer, destinadas para la primera dosis para personas de 18 años y más en Hermosillo y segunda dosis para municipios fronterizos, los cuales próximamente tendrán fecha de vacunación.

La gobernadora Pavlovich destacó que, en esta jornada, además de las y los jóvenes de 18 a 29 años, también podrán recibir su primera dosis aquellas personas que en las otras etapas no hayan podido vacunarse, por lo que llamó a seguir participando para que la población cuente con esta protección.

Pavlovich Arellano reiteró que no se puede bajar la guardia ante el Covid-19 y aunque reciban la primera dosis de la vacuna, se tienen que seguir poniendo en práctica las principales medidas preventivas, como uso correcto de cubrebocas, lavado frecuente de manos y sana distancia.

La jornada de vacunación para jóvenes de 18 a 29 años continuará este sábado 7 y domingo 8 de agosto en un horario de las 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.