Mientras no se controle el Coronavirus imposible volver a los salones de clases

Qué terquedad del Gobierno federal, y ahora el estatal, de regresar a clases presenciales cuando la pandemia del Coronavirus está “azotando” al estado con más fuerza, según las autoridades de Salud…El presidente Andrés Manuel López Obrador, dice que hay que volver a los salones de clases por sus “pistolas”, a sabiendas que hay un repunte de la enfermedad en todo el país. Tanto la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, como el gobernador electo, Alfonso Durazo Montaño, saben que la orden presidencial no se puede cumplir en la entidad, porque se podrían contaminar lo más preciado que tenemos, nuestros hijos…Vale más esperar para haber si cambia la situación.

Todos sabemos que el poder enferma y al parecer el presidente ya no está en sus cinco sentidos, por lo que los diputados federales y los senadores no deben de aprobar todas las iniciativas que les envía sin un previo análisis. Creo que ya es suficiente tiempo el que tiene López Obrador en el poder para conocer sus intenciones…En este lapso no ha dejado de atacar a sus supuestos enemigos, nada más porque no están de acuerdo en su forma de gobernar. Tiene de enemigos a la mayor parte de los empresarios del país y sin estos México no puede avanzar como quisiéremos.

Ya es tiempo de que las fuerzas políticas y los diferentes grupos de la iniciativa privada del país abran bien los ojos y aprovechar los medios de comunicación para expresar sus posturas con relación a las declaraciones diarias que hace el presidente en sus conferencias mañaneras ante el selecto grupo de reporteros. También los diferentes sectores de la comunidad deben de participar más para que luego no digan que no sabían qué tramaba el presidente López Obrador. El presidente es un político muy astuto que sabe muy bien cómo manejar la situación.

Al grado que habla de sus supuestos enemigos con palabras ofensivas, cosa que no debería de ser, porque él es, o debería de ser, el presidente de todos los mexicanos, porque entonces estaría gobernando para un solo grupo, dejando fuera al resto. López Obrador debe de tener amigos de confianza que le digan estás mal, o está bien, ya que solamente seguirle la corriente podría llevar a México al fracaso y, después, ni sus amigos, los gobernantes comunistas le van a tender la mano. El comunismo también quiere gobiernos fuertes y progresistas, como Rusia, Cuba y Venezuela.

Alfonso Durazo debe de velar por los intereses de Sonora y los sonorenses

En Sonora el próximo gobernador, Alfonso Durazo Montaño, debe de velar por los intereses del pueblo y no por los intereses de López Obrador, que recuerde que solo tres años va a estar cobijador por él. El próximo presidente de México podría ser de otro partido político, como PAN, PRI, PRD, MC, entre otros…Es más, podría ser de Morena, pero con otra mentalidad muy distinta al Peje. Los tiempos cambian y las situaciones ya no serán las mismas. Como dice el dicho popular y muy cierto: “Cada cabeza es un mundo” …Ya hemos visto los cambios que ha tenido el país.

Los gobiernos del PRI y PAN hartaron a la mayoría de los mexicanos y estos decidieron una tercera opción que fue Morena. Estos mismo podía pasar dentro de tres años en las próximas elecciones para elegir a un nuevo presidente de México, nuevos senadores, nuevos diputados federales y locales, nuevos presidentes municipales y, en algunos lugares, nuevos gobernadores…En Sonora todavía no, porque Alfonso Durazo apenas andaría en sus tres primeros años de gobierno…Aunque déjeme decirles, que hay grupos de personas que lo andan “acelerando” para que busque la grande.

Y, ¿Por qué no? En lo personal yo no ubicaba a Durazo Montaño como candidato a gobernador de Sonora, sino como candidato a la presidencia de la república, después de López Obrador. Es un hombre preparado, académico, inteligente, sabe varios idiomas y tendría una edad madura, 69 años, además es amigo del presidente y de todas sus confianzas… todavía está a tiempo.

En Sonora la gente se cuida para no contagiarse del Coronavirus y siempre se enferma

Muchas declaraciones y pocas medidas de seguridad para combatir el Coronavirus, ya que la enfermedad y las muertes siguen en aumento en Sonora. Las autoridades le echan la culpa a la ciudadanía que no se cuida guardando la sana distancia, saludando de mano, abrazos y hasta de besos en la mejilla, cosa que no es cierta. Ya nadie saluda teniendo contacto físico con sus semejantes y solo lo hace de lejos, dando los buenos días, tardes y noches, así como el quiubo.

La verdad es que no existe una solución para combatir el mal que aqueja a todo el mundo y Sonora no es la excepción. Las autoridades lo único que hacen es difundir las medidas de higiene para no contagiarse, pero es tan fuerte el virus que vence todas las barreras…Hay gente adulta y adulta mayores que no han salido de sus casas desde que llegó la pandemia a Sonora el pasado mes de marzo y se han contagiado y, otras, hasta han muerto a consecuencia de la enfermedad.

A diario el Covid-19 es la “nota del día”, cuando no debería de ser después de más de un año de contagios; los enfermos ya empezaron a llegar hospitales públicos y privados y, los muertos, cada día son más…La gente sí se cuida guardando la sana distancia, usando cubrebocas, no saludando de mano, abrazo y beso y, lavándose las manos con agua y jabón durante todo el día y, echándose su respectivo gel. Las empresas cubren las medidas de salud ordenas por el gobierno federal. Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

Correo electrónico: [email protected]

Twitter: elreporteroson