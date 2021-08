Se ha descuidado la atención a la ciudadanía en los gobiernos estatal y municipales

Mientras se llega a la toma de posesión de las nuevas autoridades, estatal y municipales, nadie atiende a los ciudadanos. Los funcionarios y trabajadores del Ayuntamiento de Hermosillo no atienden a las personas que los visitan para plantearles problemas de la comunidad.

Unos de plano les dicen que regresen hasta que entren en funciones los nuevos gobiernos. De hecho, la burocracia ha dejado de laborar “al cien” después de las elecciones. En la capital se esperaba el regreso de la alcaldesa Célida López, que buscaba la reelección, pero perdió la elección.

Este lunes, después de dos semanas de vacaciones de la burocracia, los trabajadores del Ayuntamiento de Hermosillo se la pasaban de un lado a otro contándose sus aventuras que vivieron en sus días de descanso, mientras la ciudadanía esperaba que se les atendiera, haciéndoles perder el tiempo, pero eso nunca llegó.

La gente no conoce al secretario, ni al síndico de la comuna, porque llevan meses tratando de hablar con ellos y no los reciben, manifestaron. No sé si conozcan al alcalde interino, Fermín González Gaxiola, porque no lo mencionaron.

Además, los funcionarios estatales y municipales no contestaban las llamadas, correos electrónicos, ni whatsapp vía telefónica, al parecer no querían ser molestados por nadie. Las secretarias de algunas dependencias dijeron que sus jefes no se habían presentado a trabajar porque andaban buscando colocarse en la próxima administración estatal que encabezará Alfonso Durazo Montaño. A lo mejor es cierto, porque muchos de los funcionarios de confianza de la exalcaldesa, López Cárdenas, buscarán trabajo en el gobierno estatal con su exjefa.

Esta es una situación que se da cada tres y seis años, en los cambios de gobierno estatal y municipales, pero no se deben abandonar sus cargos públicos, porque con esos antecedentes menos los van a contratar en otra parte…En estos tiempos difíciles de pandemia, en donde muchas empresas han cerrado por quiebra, es difícil encontrar trabajo, menos bien pagados. El alcalde de Hermosillo, González Gaxiola, debe de vigilar más a sus funcionarios y estos a la vez a sus subalternos…Que busquen trabajo en sus tiempos libres, después de la tres de la tarde.

Lo mismo pasa en el Gobierno del Estado, muchos empleados ya andan buscando trabajo en otra parte, descuidando sus obligaciones…Los funcionarios de primer nivel a lo mejor tienen resuelto sus problemas económicos, porque son empresarios, unos, y otros, porque son profesionistas de mucho prestigio que ya tenían resuelto ese problema. Pero hay otros que no, como los directores, subdirectores, jefes de área, entre otros, que no pueden quedarse un día sin trabajo y menos sin recibir un salario…Eso son los que buscarán opciones de trabajo, o quedarse en donde están.

Buscará Alfonso Durazo mejorar el servicio del transporte urbano de Sonora

Uno de los problemas más serios que tiene Hermosillo es el transporte urbano, así como los baches y la inseguridad…Administraciones estales y municipales van y vienen y no mejora el servicio en los camiones, solo promesas para conseguir incrementos en las tarifas por pasaje. Aunque en los últimos años ha mejorado y con unidades nuevas, luego de que la gobernadora

Claudia Pavlovich Arellano “agarró el toro por los cuernos” y le puso fin al influyentísimo, en donde grupos de líderes manejaban el transporte a su antojo, como si fueran propietarios.

Por su parte el gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, señaló que el problema del transporte es uno de los grandes temas que requiere una solución de carácter estatal, ya que impacta la competitividad económica de la entidad.

“Imaginen… un transporte eficiente, que te permita llegar al punto de donde tomas el camión a una hora determinada, con la certeza de que no vas a perder tu día esperando el camión. Que el transporte sea cómodo y que te regrese a tu casa con puntualidad, con comodidad, con seguridad. Vamos a tener a trabajadores con un ánimo mejor para cumplir su responsabilidad. Yo lo veo desde esa perspectiva”. Ojalá que esto no quede solo en buenos deseos del gobernador Durazo.

Durazo Montaño comentó que para lograr el ordenamiento de los sistemas de transporte urbano se requerirá la cooperación de todos los involucrados y se deberá privilegiar invariablemente a las y los usuarios, garantizando el legítimo beneficio económico de la empresa prestadora del servicio…Qué bien…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

