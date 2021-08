Fue un fracaso para el presidente López Obrador la consulta para enjuiciar a expresidentes

Fue un fracaso para el presidente Andrés Manuel López Obrador la consulta popular que ordenó para enjuiciar a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. De los más de 96 millones de ciudadanos registrados en la lista nominal del Instituto Nacional Electoral (INE), solo el 7.74 por ciento votó…Fue una votación extremadamente baja tomando en cuenta la popularidad de AMLO.

La ciudadanía necesita políticas gubernamentales que los beneficien y rechazan los derroches de dinero de los gobiernos de los tres niveles. La consulta popular solo le trajo gastos al Gobierno federal (522 millones de pesos), cuando existe problemas más importantes, como la falta de medicamentos en los hospitales y farmacias del Seguro Social e Issste. El combate a la nueva Cepa del Covid y terminar de vacunar a adolescentes y adultos jóvenes. No se debe de tirar dinero.

Desde hace muchos años la democracia está presente en México, si no fuera así, no hubiera Cámara de diputados y senadores plurales, ni gobernadores y alcaldes de diferentes partidos políticos. Tampoco tendríamos a un presidente de México y un gobernador electo en Sonora salido de las filas de la izquierda. Son politiquerías de López Obrador para llamar la atención y seguir atacando a grupos de mexicanos que no están de acuerdo con su forma de gobernar.

El presidente López Obrador ya va para tres años en el poder y todavía no se ve nada claro, los cambios que ha habido son para quitarles fuerza a los gobernadores y presidentes municipales volviendo al centralismo que ya se había superado en México…Ahora, hace una declaración en donde anuncia un programa de pavimentación para tapar todos los baches de los bulevares, calles y avenidas de los municipios del país, funciones que antes correspondía a los ayuntamientos.

Está programada una visita a Sonora de López Obrador para el 08 de agosto

Para estos primeros días de agosto está programada otra visita del presidente López Obrador a Sonora, que vendrá, entre otras cosas, para inaugurar, en compañía de los Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, el nuevo hospital de especialidades…Me imagino que también estará presente Alfonso Durazo Montaño, como gobernador electo…Este hospital fue construido a iniciativa de la gobernadora Pavlovich en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto.

A AMLO le tocó el equipamiento general desde instrumentos médicos y muebles de oficina, que supuestamente se está llevando a cabo en estos momentos…Se había anunciado la inauguración para el próximo 08 de agosto, pero no creo que se termine para esta fecha, pero sí debe de quedar totalmente terminado para antes de que termine la administración de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano…Creo que esta es la obra más importante de la mandataria.

Paola Morán clasifica a semifinales en los 400 metros de Tokio 2020

Paola Morán, medallista de plata en los pasados Juegos Panamericanos de Lima 2019, superó la primera ronda de los 400 metros femenil en Juegos Olímpicos, esto tras llegar tercer lugar de su head, lo que le da el pase automático a las semifinales. nacida en Guadalajara, Jalisco, hace 24 años, tuvo un buen debut en Tokio, luego de aparecer en el head eliminatorio número 5 por el pase a semifinales de la especialidad, donde registró un tiempo de 51.18 segundos, solo por debajo del 50.89 de la jamaiquina Stephenie Ann McPherson y el 51.06 de la polaca Natalia Kaczmarek.

Paola salió en el carril 5 del Estadio Olímpico de Tokio, desde donde tomó buen curso, superando rápidamente a sus rivales en los primeros 250 metros, llegó a tener el segundo puesto, pero ante la ventaja tomada, bajó el ritmo para llegar en tercer lugar y acceder directamente a las semifinales.

Con el tiempo de 51.18 segundos, Paola logró su mejor marca de la temporada; en Juegos Panamericanos, Morán consiguió la que hasta ahora es su mejor tiempo, con 51.02 segundos.

La jalisciense queda colocada en la semifinal número 2, la cual se llevará a cabo el miércoles 4 de agosto a las 3:38 horas, tiempo de Sonora. En dicha fase calificarán a la final los dos primeros lugares, más los dos tiempos más rápidos de entre los tres heads de semifinales…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

