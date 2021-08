Empata Mazatlán 1-1 ante Rayados y sigue invicto en la Liga MX

El equipo sinaloense suma siete unidades

Beñat San José continúa realizando un buen trabajo al frente del Mazatlán FC, equipo al que mantiene invicto y en la parte alta de la clasificación general, luego de empatar 1-1 ante el Monterrey, para registrar siete unidades y mantenerse en la disputa por los primeros puestos de la Liga MX.

En el papel, los Rayados partían como los favoritos para llevarse los tres puntos ante el conjunto mazatleco, no obstante, la gran diferencia de plantillas no se hizo presente en la cancha del Estadio Kraken, pues los regios no pudieron imponerse ante un equipo que generó poco, aunado a que sufrieron dos expulsiones.

Desde un principio se vislumbraba que sería una tarde complicada para los de la Sultana del Norte, debido a que Vincent Janssen falló un penal apenas a los 15 minutos, dejando la puerta abierta para que los locales pudieran replantear el encuentro.

Cuando parecía que ambas escuadras se irían al descanso empatadas a cero, llegaron los goles, primero por parte de Mazatlán al minuto 45 con un cabezazo de Néstor Vidrio, y tan sólo unos instantes después, Alfonso González emparejó el marcador al rematar fuera del área y aprovechar un desvío de Jesús Zavala para que el balón se incrustara en la meta de Nicolás Vikonis.

En el segundo tiempo ninguno de los dos equipos pudo hacerse daño, y los Rayados sufrieron dos expulsiones, Sergio Villarreal se fue a las regaderas en el inicio de la parte complementaria y Ángel Eduardo Zapata en el tiempo de compensación, dejando con nueve hombres a su equipo.

Con este resultado, los focos estarán sobre Javier Aguirre en Monterrey, pues apenas ha conseguido cinco unidades en tres partidos, dejando mucho a desear en cuanto al funcionamiento colectivo de sus dirigidos.