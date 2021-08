Desplazan enfrentamientos a varias familias en Coalcomán, Michoacán

En la última semana, los enfrentamientos entre grupos criminales provocó el desplazamiento de familias en el municipio de Coalcomán, Michoacán, denunciaron habitantes.

Además afirmaron que se han registrado corte de señales de internet y telefonía, así como el bloqueo de una carretera de acceso al poblado.

Este miércoles, Jorge Luis Martínez, párroco en esta región de Tierra Caliente, clamó a las autoridades ayudar a los pobladores que huyeron de al menos ocho rancherías por temor a recibir una bala del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o Cárteles Unidos.

«Tenemos el acceso bloqueado de la carretera que viene de Tepalcatepec a Coalcomán, en varias partes abrieron zanjas; las comunidades que están allí quedaron en medio, varadas, tuvieron que huir, unos hacia los montes, otros hacia Tepalcatepec, otras hacia Coalcomán cabecera, y otros en los montes ahí están», dijo.

«Hay muchos hombres armados en toda la periferia de los pueblos, rancherías de diferentes cárteles, no solamente en el pueblo, dos cárteles diferentes, el Cártel Jalisco y Cárteles Unidos de Michoacán. En la cabecera no hay gente armada, Policía y Ejército rondan, pero sólo sales unos kilómetros y ves demasiados armados en todas partes, esto ya se agudizó».

En una carta firmada por el mismo párroco Martínez, se describe que los soldados asignados a resguardar Coalcomán les negaron a los habitantes ayuda hasta recibir órdenes de superiores.

«Acudieron al cuartel Militar y les dijeron que necesitaban órdenes superiores. Sí, hay cuartel militar con cientos de soldados, que esperan órdenes mientras a nosotros nos siguen destruyendo. Hay un cuartel de la Policía Michoacana, pero como es delito federal ni qué decir de la Policía municipal», se reprocha en la misiva enviada escrita este miércoles.

«Abrieron zanjas en la carretera en varias partes entre Tepalcatepec y Coalcomán, corrieron a toda su gente de las rancherías (8 en total), y ya va una víctima mortal».

Este mismo día, habitantes alertaron en sus cuentas en redes sociales sobre la violencia que los está afectando, sin que alguna autoridad local o federal los apoye, como ya ocurre en Aguililla, otro Municipio asediado por el crimen.

«Coalcomán necesita de su ayuda. Familias están recorriendo a pie, dejando sus hogares por buscar un lugar a salvo, y sabían que aquí existe un cuartel de la Policía de Michoacán y 65 Batallón de Infantería», se expresó en la cuenta «TuCoalcoman» en Twitter.

«Han pasado casi 5 días que estamos incomunicados, no hay internet ni mucho menos líneas móviles. Las calles con una aparente calma, pero solitarias como si se tratase de leyendas urbanas a las que nos tenían acostumbrados, algunos locales comienzan a quejarse de no poder adquirir algunas materias primas que llegaban del exterior», informó ayer «Coalcomán Radio Mx» en Facebook.

Por ahora, el Gobierno federal está centrado en ofrecer ayuda con programas de Bienestar en Aguililla, donde en la recta final de 2020 y todo este 2021 se ha alertado de narcobloqueos en la vía Apatzingán-Aguililla.