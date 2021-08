Derrota América al Atlas

Aunque el Atlas mostró más dominio, en un descuido anotaron el gol que los colocó 1-0 y en la cima de la clasificación

América queda a deber en el espectáculo, pero no deja de ganar y eso lo tiene como líder del Grita México A 21.

Las Águilas fueron superadas por el Atlas, hasta por número de futbolistas en el campo, pero cinco minutos de desconcentración rojinegra les bastó para sellar el triunfo de 1-0, que los dejó en la cima de la clasificación con 10 unidades.

Los azulcremas, que a media semana se llevaron la ida de las Semifinales de la Concachampions jugando mal, pero efectivo, repitieron la fórmula y dejaron tendidos a los Zorros, que tuvieron un amargo festejo de su 105 aniversario.

Los locales, administrativamente hablando pues el grito americanista llegó a opacar al rival, tuvieron en sus manos al América durante 76′ minutos, hasta que en una descolgada Sebastián Córdova firmó el 1-0 aprovechando una jugada a velocidad que encabezó el joven Salvador Reyes.

Antes de eso, el partido se jugó en el campo azulcrema, que aguantó el empate gracias a un par de buenas intervenciones de Guillermo Ochoa, quien al 47′, tras un cabezazo de Anderson Santamaría, y al 52′, luego de un cañonazo de Julián Quiñones, apeló a la reacción para salvar a su escuadra.

Al 57′, el partido se volvió aún más cuesta arriba para los visitantes por una roja a Emanuel Aguilera, que se tiró de forma imprudente para rechazar y se llevó puesto a Julián Quiñones, lo que le costó la expulsión.

Pero jugar con diez le cambió la cara a los pupilos de Santiago Solari, pues con el afán de cerrar el juego en su cancha, se le abrieron espacios aprovechados por la velocidad de los suyos; de ahí el 1-0 y un penal a favor que Roger Martínez no capitalizó, por una buena atajada de Camilo Vargas.

Incluso, al 80′, Miguel Layún pudo aumentar la ventaja con una escapada por la banda, ya que la respuesta del rival llegó floja.

Los rojinegros quisieron festejar cerrando el juego a lo «Atlas», pero el ADN no fue suficiente, por lo que sumaron su primer descalabro del Grita México A21.

A las Águilas les cayó del cielo el triunfo, pues llegará el duelo de mitad de semana contra Juárez con medio boleto a la Final de la Concachampions y con el liderato del la Liga MX.