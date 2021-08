Denuncian vecinos apatía de las autoridades

Suman 18 días de que se instaló nuevamente la reja protección en la calle Retorno 202 casi equina con la avenida Seguro Social en la colonia Modelo de manera arbitraria por un grupo de personas, por lo que vecinos acudirán nuevamente a las oficinas de la Cidue a exigir que sea retirada, y de no haber respuesta podrían implementar otras medidas como el bloqueo de cruceros con mayor flujo vehicular.

El presidente del Comité de Vecinos de la Colonia Modelo Sector Dos, Ignacio Romero Navarrete, explicó que no se trata de un retorno, cerrada o privada, sino de vialidad pública que conecta en la parte sur con la avenida Seguro Social y en la norte con la Justo Sierra.

El bloqueo de esta vialidad agrava el problema de estacionamiento de los derechohabientes de los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que obstruyen cocheras por no tener donde estacionar.

“La reja continúa ahí. Hasta donde nosotros tenemos entendido no hay permiso vigente para su instalación, pero lo cierto es que ahí está y las autoridades municipales han sido completamente incompetentes para respetar la voluntad de la gran mayoría de los vecinos quienes no queremos esa reja porque nos perjudica en gran medida”, dijo.

En ese sentido, Romero Navarrete anunció que la próxima semana acudirán a las oficinas de la Cidue una comitiva integrada por 10 ó 12 personas de la colonia Modelo a exigir que se quite la reja y de no recibir respuesta, tomarán otras medidas como el cierre de calles con la consigna de no quitarse hasta que retiren la reja de protección.

“Estamos analizando la posibilidad de irnos a un crucero con más flujo vehicular dentro de la ciudad, como los bulevares Morelos, Luis Encinas, Colosio, entre otros; vamos a exigir a la Cidue que retiren la reja y de no ser así, vamos a organizar una manifestación y bloqueo de calles”, apuntó.

Señaló que la privatización de la calle afecta a por lo menos 10 cuadras a la redonda que son estacionamiento del Seguro Social, y agrava el problema en la colonia debido a que reduce el espacio, incluso en algunos casos los propios vecinos se han hecho de palabras con la gente que estaciona su carro o han tenido que llamar a la grúa porque hay carros obstruyendo la cochera”, manifestó.

La primera vez que se instaló esta reja de protección fue 19 de diciembre del 2019 por un grupo de vecinos, bajo el argumento de la inseguridad, y se retiró23 de abril del 2021 ya que no existía permiso para ello; de nueva cuenta el pasado tres de agosto se colocó obstruyendo el paso de vehículos y afectando a los vecinos del sector.