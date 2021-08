Denuncian desabasto de medicamentos en el Isssteson

Decenas de derechohabientes se plantaron ayer frente a las oficinas centrales del Instituto para hacer evidente su repudio ante la ineficiencia en el surtido de las medicinas

Aproximadamente 100 derechohabientes se manifestaron ayer frente a las oficinas administrativas del Isssteson por el desabasto de medicamentos para el tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas.

Los afectados dieron lectura a un posicionamiento y colocaron un tendedero con los vales o recetas de medicamentos no surtidos por parte del instituto, así como cartulinas con el mensaje “con la salud no se lucra ni se juega, la enfermedad avanza, no se detiene”.

María Estela Mar Castañeda, derechohabiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, dijo que desde hace 12 años están batallando con el desabasto de medicamentos para tratar sus enfermedades, y este año se ha agravado el problema hasta el punto que no hay ni aspirinas en las farmacias.

Señaló que desconoce cuántos medicamentos hacen falta en las farmacias del Isssteson, pero no hay para el tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas como hipertensión, diabetes, cáncer, entre otras.

“Si tú vas a consulta y te recetan tres o cuatro medicamentos te van a dar dos de cuatro o uno de dos, el 50 por ciento o menos de medicamentos, y entre más grande la receta, menor es el surtido”, dijo.

La derechohabiente, refirió que las autoridades del Isssteson no están haciendo las adquisiciones debidas, de acuerdo a una planeación o la demanda de medicamentos más solicitados por los sonorenses.

Advirtió que seguían manifestándose en los próximos días hasta que les resuelvan el tema del desabasto de medicamentos.

“Si ya nos esperamos uno, dos años o más, podemos seguir esperando, que se vaya recomponiendo el Isssteson, reestructurando y si no es posible que lo desaparezcan. Creo que es mejor la construcción de un nuevo instituto pero pensando en el bienestar del pueblo”, comentó.