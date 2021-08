Deja Olga Sánche la Segob

El Presidente Andrés Manuel López Obrador oficializó el relevo en la Secretaría de Gobernación, con la salida de Olga Sánchez Cordero y el nombramiento de uno de los políticos más cercanos a su proyecto, el Gobernador de Tabasco, Adán Augusto López.

Desde su despacho, en Palacio Nacional, el mandatario dio la bienvenida al nuevo integrante de su Gabinete, a quien se refirió como su paisano y compañero entrañable.

«He invitado para que ocupe el cargo de Secretario de Gobernación a mi paisano, amigo y compañero entrañable, Adán Augusto López, Gobernador de Tabasco. Le pido a mis paisanos que se le permita a Adán venir ayudarme para terminar de consolidar el proceso de transformación, consumar la transformación de México. Entonces Adán va a hacer el próximo Secretario de Gobernación», señaló en un video.

El anuncio fue realizado frente a la Secretaria saliente, quien mostraba un rostro visiblemente triste. En su intervención, el Jefe del Ejecutivo aseguró que fue la propia Sánchez Cordero quien le pidió dejar su cargo en el Gobierno, para ocupar el escaño que tiene en el Senado.

«Cuando la invité a participar en este proceso de transformación me dijo que su sueño era llegar al Senado y por eso la propusimos para ser senadora de la República. Pero yo la invité porque quería dejar el antecedente de que una mujer podía ocupar por primera vez ese cargo, Secretaria de Gobernación», relató.

«Y me ha ayudado mucho, mucho, mucho, mucho. La estimo, ha sido leal, ha estado con nosotros en ese compromiso que tenemos de lograr una sociedad mejor y transformar a nuestro País, pero ahora, a mitad del camino, así se llama a mi nuevo libro, ya me dice: quiero reincorporarme al Senado, y ha quedado ella en libertad».

En su intervención, Sánchez Cordero agradeció y elogió al Presidente, a quien prometió seguir respaldando su proyecto desde la Cámara alta, donde podría convertirse en presidenta de la Mesa Directiva..

En su turno, el Gobernador de Tabasco aceptó el nombramiento y anunció que hoy mismo solicitará licencia al cargo ante el Congreso local.

«Pues antes que nada decir que le agradezco mucho señor Presidente, me honra la invitación para hacerme cargo de la Secretaría de Gobernación, es un compromiso que acepto, voy a poner todo mi empeño, todo mi esfuerzo, todo mi tiempo para contribuir a consolidar la transformación del País, la Cuarta Transformación», expresó.

«Voy a ir a Villahermosa a pedir formalmente mi licencia, hoy mismo y estaré ya en condiciones, si lo aprueba la Cámara de Diputados, de incorporarme a los trabajos».

El nuevo Secretario de Gobernación es uno de los políticos más cercanos al Presidente. Tiene 58 años de edad y es originario de Paraíso, Tabasco.

Propondrán a Cordero para presidir el Senado

Tras culminar con su paso por la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero será propuesta como presidenta del Senado, informó Ricardo Monreal.

En su primera intervención al regresar al Senado, la Ministra en retiro afirmó que será un reto presidir el Senado.

«Sin duda para mí va a ser nuevamente un reto, un reto enorme, estar en la Mesa Directiva como presidenta si es que así lo estima el Pleno de la Cámara.

El pleno del Senado se reunirá el domingo para aprobar o no el nombramiento de Sánchez Cordero. Entre tanto, Monreal anunció que ya no habrá elección en el grupo, como se había agendado para hoy.

En caso de ser avalada por el Pleno, Sánchez Cordero presidirá la Mesa Directiva del Senado de la República a partir del 1 de septiembre