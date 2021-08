Deben padres de familia valorar regreso a clases

El retorno a clases presenciales debe ser una decisión valorada por los padres de familia por las condiciones de semáforo rojo en que se encuentra el municipio debido al aumento en los contagios, y el alto riesgo que existe por las nuevas variantes de Covid-19, manifestó Ignacio Peinado Luna.

El dirigente de la Unión de Usuarios de Hermosillo consideró incongruente el habilitar las escuelas para enviar a los niños, cuando las autoridades de salud han dado a conocer el alto de riesgo de contagio que existe en esta tercera ola del virus.

“Sin duda alguna el retorno a clases presenciales es decisión de los padres de familia si mandan a sus hijos a las escuelas, el asunto es que debe ser una decisión valorada por que estoy cierto que las condiciones en este contexto en que nos encontramos no son las mejores.

«Estamos en semáforo rojo y eso significa un alto contagio, así lo está expresando todos los días el vocero de la Secretaría de Salud alertando a la sociedad sonorense de la alta incidencia de los contagios y me parece que es una incongruencia en ese sentido mandar a nuestros hijos a las escuelas, por lo menos no en este momento”, expresó.

Consideró que este tiempo debe ser utilizado para habilitar, dar mantenimiento a las escuelas que se descuidaron todo este tiempo y continuar cuidándonos de acuerdo a las propias declaraciones y datos de la Secretaría de Salud, ya aún con la vacuna todos pueden contagiarse, y más aún los niños y adolescentes.

No respetan aforo en los camiones

Por otra parte, el transporte público en hora pico se les puede ver circulando llenos, cuando el aforo establecido por las autoridades de salud es del 25 por ciento, esto debido a la falta de unidades prestando el servicio, ya solo operan alrededor de 260 camiones diariamente, y se requieren por lo menos 400 en Hermosillo.

“Es un tema serio que deben reflexionarlo los padres de familia. Yo como padre de familia considero que no están las condiciones en este momento para regresar a clases, en otro contexto donde el semáforo esté en otro color, amarillo, verde, es el momento adecuado pero no en color rojo, esto es un grave error y una incongruencia pura por parte del estado el pedirnos que nos cuidemos, que salvaguardemos nuestra seguridad para evitar contagiarnos, y por otro lado, abrir en este momento las escuelas donde además, sobre todo los niños será difícil que traigan el cubreboca siempre (…) entonces me parece una errada decisión”, finalizó.