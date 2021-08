Darán el Ariel de Oro a Ofelia Medina

Es una primera actriz y activista incansable con 54 años de carrera en el cine mexicano.

Además de su trabajo en el séptimo arte es conocida por sus telenovelas y obras de teatro, por eso Ofelia Medina vale oro para el Premio Ariel.

En este año, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas

decidió otorgar el Ariel de Oro a la nacida en Mérida por una carrera sólida y prolífera

en la que se ha desarrollado como actriz, guionista, productora y directora.

«Estoy muy agradecida. El Ariel lo da la comunidad cinematográfica, los miembros de la Academia que somos toda la gente que hemos trabajado en el cine, entonces recibir este abrazo de mi comunidad me alegra el corazón», declara Medina, de 71 años.

«En cine he desarrollado esta vida que empecé siendo actriz, después colaboré escribiendo y ahora ya dirigí dos películas», expresa.

Ofelia debutó en 1968 con la película Pax?, de Wolf Rilla, aunque su primer protagónico en la pantalla grande llegó con Patsy, Mi Amor en 1969.

De buen humor y feliz durante la entrevista telefónica señala que el apapacho que recibirá la llena de alegría.

La actriz será homenajeada en la edición 63 del Premio Ariel que se realizará el 25 de septiembre en una ceremonia transmitida por el Canal 22, a las 22:00 horas, en la que también será reconocido con un Ariel de Oro su paisano el sonidista Fernando Cámara.

Ofelia ha sido galardonada con el Ariel en tres ocasiones: en 1985 a Mejor Actriz por Frida, Naturaleza Viva (1983); en 2005 a Mejor Coactuación femenina por Voces Inocentes (2004); y en 2011 a Mejor Coactuación femenina por Las Buenas Hierbas (2010).

La actriz estrenará su segunda película como directora, un documental titulado «La Llevada y la Traída», sobre la Virgen de Zapopan.

«Son 54 años de trayectoria. Obras de teatro he dirigido desde hace 20 años, en cine empecé a dirigir en el 2017, un poco tarde, pero más vale tarde que nunca», expresa.

En televisión la actriz también tuvo su reinado. Debutó con el productor Ernesto Alonso en su telenovela Lucía Sombra en 1971.