Da Elías Hernández triunfo al León

Al Querétaro le aguaron la fiesta.

Los Gallos mostraron una buena cara en el inicio de la Jornada 3 ante el León, pero una fuerte lluvia les calmó el ímpetu y terminaron perdiendo 1-0 con la Fiera, que sumó su segundo triunfo bajo el mando de Ariel Holan.

Cuando mejor se veían los queretanos en La Corregidora, una tromba, acompañada de tormenta eléctrica, orilló al árbitro central Daniel Quintero a suspender el encuentro por más de 25 minutos, situación que le pesó al conjunto de Héctor Altamirano que antes de la pausa había avisado con peligro sobre la puerta esmeralda.

En la reanudación, el manejo del encuentro no fue el mismo e incluso los Gallos se vinieron abajo en el marcador pues al 45’+10, en la primera de la visita, Elías Hernández mandó a guardar el esférico con un doble disparo producto de un tiro de esquina.

Fue lo único en el reinicio del encuentro pues hasta el complemento volvió el peligro en los botines de Nicolás Sosa, quien tuvo una clara cerca del área chica, pero no pudo vencer a Rodolfo Cota.

El encuentro vino a menos en la segunda mitad, y a pesar de que León estuvo cerca de poner el 2-0 con un remate raso de Víctor Dávila, y que Luis Madrigal llegó pleno para matar de cabeza una jugada en el área chica al 90′, el marcador no se movió.

El triunfo dejo al León con 6 puntos, mientras que los queretanos llegaron a tres encuentros sin ganar, aunque tienen dos unidades.

León consiguió su segundo triunfo en el torneo.