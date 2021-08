Crean títere para ayudar a niños a expresar emociones

Abordar las emociones y el correcto uso de ellas en alumnas y alumnos en la primaria “Luis Donaldo Colosio Murrieta”, fue el objetivo del títere “Teo”, creado por la docente Alejandrina Barrios Cuevas.

La maestra del plantel ubicado en la comunidad de Esqueda, del municipio de Fronteras, expresó que se atrevió a imaginar y perder el miedo a la innovación para realizar una estrategia académica exitosa.

“El proyecto surgió en la quinta sesión del Consejo Técnico Escolar del pasado ciclo escolar. Analizando varios proyectos, me surgió la idea de crear un títere de las emociones, y pensé, el personaje deber ser un niño parecido a los estudiantes, con similitud en el contexto familiar y económico, pero además en el mismo tipo de problemática social que enfrentan”, explicó la maestra Barrios Cuevas.

Así nació Teo, el singular niño que en diversas circunstancias pone a prueba el uso correcto de las emociones para resolver algún contratiempo presentado en su día a día; el sustento de la estrategia fue como ya lo comentó la docente, la identificación del alumno con el personaje.

“Teo se presenta a la comunidad educativa a través videos en Facebook, YouTube y Tik Tok. Todos los videos tratan las emociones, por ejemplo, Teo se encuentra enojado, pero como parte de la historia busca la forma de solucionar el problema y dejar atrás el estado de enojo, compartiendo con los alumnos, consejos para sobrellevar este estado emocional sanamente”, aseguró la docente.

Agregó que no resultó sencillo crear en ficción a una figura infantil con un alto valor de credibilidad entre los menores, y por eso, cuidó a detalle su origen, personalidad y aspecto físico.

“Lo difícil fue pasarlo de la mente a un diseño. Lo primero fue investigar, ver tutoriales para hacerlo y luego definir el tipo de materiales adecuados. Me llevó dos semanas finalizarlo y tenerlo como yo quería, de hecho, con el cabello batallé más, no me gustó como había quedado y lo hice de nuevo”, dijo.

La versatilidad de la maestra es tan poderosa que las niñas, niños y sus familias piensan que un alumno del propio plantel da vida al personaje con su voz, pero habremos de revelar un secreto, Teo, vive en la creatividad de la docente Alejandrina Barrios.

“Es emocionante hacer el papel de Teo, pues desde pequeña sabía hacer una voz, la aprendí viendo caricaturas y precisamente la utilizo para darle vida a Teo, que ha logrado un impacto positivo en el contexto educativo”, agregó.

Los videos de Teo están disponibles en Facebook: Primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta Esqueda, Fronteras, YouTube: Mtra. Ale Barrios y Tik Tok: alebarrios02.