Considera innecesaria la Consulta Popular: Arzobispo Ruy Rendón Leal

Estableció que si alguno de los involucrados incurrió en un delito se debe aplicar la Ley

El arzobispo de Hermosillo, Ruy Rendón Leal, consideró que no era necesario el ejercicio de Consulta Popular para conocer la voluntad del pueblo si se enjuicia o no a los ex presidentes de México, si cometieron un delito se les debe aplicar la ley como a todos los ciudadanos.

Sin embargo agregó que cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) valida y promueve este ejercicio, es una consulta que tiene sentido y se realiza cumpliendo con todas las medidas y requisitos reglamentarios.

“A mi modo de ver es una pregunta retórica, una pregunta que la respuesta ya viene en la misma pregunta, en mi modo de ver no era necesaria hacer esa consulta, puesto quien comete un delito debe ser juzgado, independientemente si es un ciudadano o tiene una función pública, un político, un gobernante”, argumentó.

Todos debemos ser juzgados si actuamos indebidamente, si se comete un delito están las leyes para aplicarse sin distinción, abundó Rendón Leal.

“La consulta es válida porque el INE la está validando, obviamente no tiene el mismo nivel de participación como son las elección de los representantes como gobernadores y legisladores, prácticamente aquí entra la responsabilidad de cada ciudadano si considera oportuno o no participar”, precisó.

Si participa ya es elección del ciudadano poner sí o no que se enjuicia a los ex mandatarios nacionales de México, reiteró.