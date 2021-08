Colocan nomenclaturas en calle de El Triunfo a 30 años de su fundación

“Ahora sí ya sabremos dónde vivimos”, compartieron vecinos tras los trabajos del Gobierno de Hermosillo en esta comunidad rural

Luego de más de 30 años de haber sido fundada al poniente de Hermosillo, la comunidad de “El Triunfo” ya cuenta con la nomenclatura de sus calles y la señalización correspondiente, tras la intervención del Gobierno Municipal a través de la Dirección de Vialidad y Semáforos de la Cidue.

Los vecinos indicaron que ahora será más fácil poder dar su dirección para los visitantes e incluso para recibir envíos, ya que antes era complicado porque tenían que dar referencias de objetos o lugares específicos.

“Estamos muy a gusto, espero que todos estemos muy contentos con esta mejora que se hizo de ponerle nombre a las calles y por eso ya no vamos a batallar por los domicilios, antes teníamos que andar dando direcciones que frente a la canchita, que enfrente de esto y que enfrente de lo otro, muchas gracias al ayuntamiento por ponernos los nombres a las calles, ya sabemos en dónde estamos y en qué calles vivimos”, compartió Blanca Julia Carbajal.

”Me parece muy bien porque de perdida tiene uno ahora cómo ubicarse aquí, que viene gente de afuera a buscar una dirección y ya con los nombres de las calles ya les dice uno dónde es y se facilita más para todos”, expresó Martín Rivera González .

Por su parte María Antonia Ruíz Hernández indicó que “por fin tenemos el nombre de las calles y todo… me llegan visitas de Hermosillo, de Kino, me hablan a dónde la puedo buscar y ya le doy el nombre de calle y ya llegan derechito pues, y antes no había dirección, no había nada y ahorita gracias a Dios ya tenemos como ubicar a la gente”

En total se instalaron 45 señalamientos verticales, que incluyen el letrero de Alto y letrero de la calle correspondiente, gestiones que iniciaron los propios ciudadanos a través de Claudia Edith Carbajal Herrera.