Cita juez federal a ex director de Pemex

Un Juez Federal del Penal del Altiplano citó para este miércoles a Carlos T. M., ex director de Pemex, para una audiencia en la que será imputado por los supuestos sobornos que recibió de Emilio Lozoya para la aprobación de la reforma energética.

El Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, requirió al ex funcionario para una audiencia de imputación por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho.

La audiencia inicial está agendada para las 14:30 horas, dentro de la causa penal 294/2021, informaron fuentes del Poder Judicial de la Federación.

En la denuncia que presentó el 11 de agosto de 2020 ante la Fiscalía General de la República, Lozoya acusó a Treviño de ser uno de los funcionarios sobornados para que los partidos de Oposición aprobaran la reforma energética.

«Por instrucciones de Luis Videgaray Caso… Entre el 17 y el 20 de septiembre de 2014 se entregaron 4 millones de pesos a Carlos Treviño Medina», dijo Lozoya en su querella.

El jefe de escoltas de Lozoya, Norberto Gallardo Vargas, un militar del Estado Mayor Presidencial, también sostuvo en su testimonio ante la FGR que entregó a Treviño esos 4 millones de pesos, dentro de un portafolio.

Según Gallardo, la entrega del dinero fue en el domicilio de Treviño en Tecamachalco, Estado de México, por las mismas fechas que señala Lozoya.

En su momento, el ex funcionario negó las acusaciones hechas por su antecesor y se desmarcó de las reformas estructurales del sexenio de Enrique Peña Nieto.

«Niego rotundamente las acusaciones hechas hacia mi persona en el documento que circula en las redes, al ser totalmente falsas. Serví durante 3 sexenios a mi País de manera honorable y honesta todo el tiempo. Mi reputación y forma de vida así lo demuestran», dijo en agosto del año pasado en Twitter.

«Nunca tuve que ver con las reformas estructurales. Es una pena cómo Lozoya pretende usar el criterio de oportunidad; sin embargo, el acusado es él y los señalamientos se acompañan con pruebas, como en su momento lo hicimos denunciando ilícitos en Pemex».

Los delitos que le imputan son los mismos que la FGR atribuye al ex senador panista Jorge Luis Lavalle, hoy preso en el Reclusorio Norte, y al ex candidato presidencial del mismo partido, Ricardo Anaya.

Ninguno de los ilícitos prevén la prisión preventiva oficiosa, sin embargo, la Fiscalía puede pedir la prisión preventiva justificada alegando un probable riesgo de fuga, como ocurrió con Lavalle, hoy privado de la libertad.

La diferencia es que la FGR imputó a Treviño ante un juez que está radicado en el Penal del Altiplano. De hecho, su caso es el primero derivado de las imputaciones de Lozoya que es judicializado en la sede de un penal de alta seguridad.