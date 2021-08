Certifican conocimientos laborales de emprendedores

María Guadalupe Rocha Rincón, quien descubrió su talento por la cocina desde muy pequeña, logró emprender y certificar sus conocimientos gracias a Icatson.

Ella tiene 38 años de edad y desde niña desarrolló su gusto y talento por la cocina y hoy cuenta con un certificado expedido por la Secretaría de Educación Pública (SEP), por acreditar sus conocimientos y habilidades a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora (Icatson), que les brinda a hombres y mujeres la posibilidad de mejorar sus oportunidades de empleo con el Examen de Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional (ROCO).

«Mi gusto por la cocina surge desde pequeña, mi abuelita me enseñó, ella falleció cuando yo tenía 9 años, era difícil y pesado para mi madre encargarse de todo, desde ahí, siendo la más pequeña, empecé a cocinar para mí y mis tres hermanos. A los 10 años hice mi primer pastel. Ahora estoy casada, tengo mis hijos y me dedico a esto, me siento feliz y pronto abriré mi propio restaurante», comentó.

El programa ROCO consiste en aplicar un examen teórico, práctico y actitudinal de acuerdo a los objetivos de un curso o especialidad del catálogo oficial.

«Mi consejo para aquellas personas que ejercen esta hermosa profesión y no están certificados, es que aunque sé que el conocimiento no lo da un papel, sino la experiencia y el amor al arte culinario, certificar nuestros conocimientos y destrezas nos da mejores oportunidades laborales».

Para mayor información, Icatson pone a sus disposición la lada sin costo: 800 942 2870