Capta «Jungle Cruise» 13 millones de dólares

«Jungle Cruise» debutó este viernes con más de13 millones de dólares, poniendo en expectativas alcanzar los 30 millones de dólares durante su estreno este fin de semana.

De acuerdo al portal The Hollywood Reporter, el film protagonizado por Dwayne Johnson «La Roca» y Emily Blunt, se está proyectando en más de 4 mil teatros en Norteamérica, el recuento más amplio de la era de la pandemia.

El filme basado en el icónico paseo de Disneyland, también se estrenó simultáneamente en la plataforma streaming de Disney Plus (Premier Access).

Los analistas de taquilla señalaron que el aumento de casos Covid-19 con la variante Delta no ha tenido impacto en las salas de cine de Estados Unidos.

El largometraje está ubicado en el Amazonas brasileño, a inicios del siglo 20, hasta donde Lili (Emily Blunt) viaja para hallar las legendarias Lágrimas de la Luna, un árbol que, presuntamente, cura enfermedades y rompe maldiciones.

Frank (Dwayne Johnson) es un cínico timador, pero parece ser, también, el único que conoce la inmensidad del río, sus secretos y peligros que van más allá de pirañas, serpientes y aborígenes con cerbatanas venenosas.

El estreno de «Jungle Cruise» pretende recoger la estela de «Piratas del Caribe» como una atracción de Disneyland que saltó con éxito a la pantalla grande.