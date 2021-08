Buscan frenar proyecto de Eiza González

Señalan que Luis Martínez de Anda, el único heredero de la imagen de «La Doña», no otorgó derechos a la casa productora Linden Entertainment

El recién anunciado proyecto de Eiza González de producir y protagonizar un filme biográfico de María Félix no cuenta con la autorización de su heredero universal, por lo que ya se trabaja legalmente para detenerlo.

El abogado Guillermo Pous afirmó que se tomarán acciones inmediatas, dado que Luis Martínez de Anda, el único heredero de la imagen de «La Doña», no otorgó derechos a la casa productora Linden Entertainment, como indicó el portal especializado Deadline.

«En principio, vamos a notificar a estas empresas para invitarlas a que se abstengan de continuar, evitando cualquier caso de posible contingencia que pudiera suceder por hacer esto sin autorización, es decir, de manera ilegal.

«Y por otra parte, invitar a la compañía estadounidense para que no invierta recursos ni pierda tiempo en algo que no va a poder suceder. Si estuviera en la necedad de hacerlo, sucedería con grandes consecuencias legales», aseveró Pous en entrevista telefónica.

Deadline hizo público que Walter Rivera es productor ejecutivo del largometraje en representación de los herederos junto con Linden Entertainment, el cual dirigirá Matthew Heineman.

Pous, quien es albacea de la sucesión testamentaria de Juan Gabriel, explicó que Walter López Rivera (el nombre correcto), es ex socio del heredero universal y podría ser el responsable del engaño, por lo que no descarta acciones civiles, penales y administrativas contra él.