Bloquean calles trabajadores del Ayuntamiento

Un grupo de aproximadamente 100 trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento realizaron un bloqueo en las calles Rosales y Pino Suárez a altura de la avenida Serdán, como medida de protesta ante el incumplimiento de las autoridades del pago de los bonos de puntualidad y escolar, apoyos en el rubro de salud, entre otras prestaciones.

El dirigente del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Hermosillo (Sutsmh), Salvador Díaz Olguín, señaló que el pago de estas prestaciones se debió realizar el día 15 de agosto como establece el contrato colectivo, sin embargo el pasado lunes les indicaron que no hay dinero para pagarles a los trabajadores.

Dijo que existía un compromiso previo de las autoridades de que se les pagaría en tiempo y forma, y no cumplieron, y como sindicato no pueden dejar de exigir algo que está en el contrato colectivo y que ellos están obligados a cumplir.

“La semana pasada, la propia Tesorera (Lizbeth Gardner) me indicó que se iba a hacer el pago del bono de puntualidad corresponde a seis días de salario y depende del sueldo que tenga el trabajador y el escolar, que asciende a mil 500 pesos y es un apoyo para los hijos de los trabajadores que están estudiando, pero no cumplieron.

«Pero no sólo es eso, son situaciones de salud, apoyos funerarios, dentales, las plazas que no se están dando; ellos manejan que el presupuesto no les alcanza pero no es responsabilidad del trabajador, sino de ellos. Ellos sabrán cómo manejar su presupuesto y saben que deben cumplir con ese compromiso, pero no están haciendo”, puntualizó.

Escasean insumos

Díaz Olguín también denunció que en las últimas semanas han decaído las diversas áreas de servicios públicos, como panteones donde no cuentan con cemento ni arena para hacer las tumbas, incluso agua porque no han pagado a los proveedores; y bacheo y recolección no cuentan con las herramientas para trabajar.

“Son muchas cosas que tenemos que solucionar y espero que tomen conciencia las autoridades que están ahorita, que todavía representan al municipio, que tienen que cumplir. Ahí si vemos una Oficial Mayor totalmente negada a atender, tenemos dos semanas pidiendo una audiencia y no me la dan y eso no se vale, es una falta de respeto al sindicato”, dijo.

El líder sindical comentó que de manera extra oficial, el secretario del Ayuntamiento le mandó decir que así menos iban a atender a jubilados y pensionados y no les darán lo que les corresponde.

«Pues vamos a ver si es cierto. Si no se obliga la autoridad a cumplir ya cuando empecemos con esta lucha y si ellos quieren manejarlo estos 28 días que les quedan, los 28 días vamos a estar en las calles nosotros», aseguró.

Conforme pasen los días sin efectuar el pago que se les debe en prestaciones, seguirán las acciones por parte del sindicato, como el cierre de vialidades principales, finalizó.