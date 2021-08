Aumentan comorbilidades riesgo de muerte

Personas con diabetes y otras comorbilidades como la hipertensión arterial, que no cuentan con un control adecuado de la enfermedad, son más susceptibles de desarrollar la forma grave del Covid-19 e incluso de fallecer, informó Enrique Clausen Iberri.

El secretario de Salud en Sonora explicó que según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la diabetes mal controlada aumenta la gravedad de Covid-19, el riesgo de hospitalización, la necesidad de soporte ventilatorio mecánico y se asocia con una mayor morbilidad y mortalidad.

Mencionó que evidencia reciente ha demostrado que el SARS-CoV-2 también es capaz de producir un daño directo al páncreas, que podría empeorar e incluso inducir la aparición de diabetes en sujetos previamente no diabéticos.

José Gabriel Salvador Higuera, internista del Hospital General del Estado (HGE), explicó que la pandemia de Covid-19 también ha resultado en un control deficiente de la diabetes, progresión de la prediabetes a diabetes, aumento en el número de diabetes de nueva aparición y aumento de la diabetes inducida por corticosteroides (medicamento).

Compartió que en pacientes diabéticos y con infección por SARS-CoV2, la glucosa en sangre puede aumentar durante la enfermedad aguda y tener un mayor riesgo de presentar complicaciones, los cuales requieren cuidados en hospital, esto debido al aumento en la resistencia a la insulina y disminución de secreción de insulina por el páncreas.

Así mismo destacó, que en el síndrome PostCovid-19 y diabetes mellitus existe un mayor riesgo de exacerbar las complicaciones microvasculares (nefropatía diabética, neuropatía diabética).

Pacientes con hipertensión arterial sistémica incrementa significativamente el riesgo de muerte por Covid-19, teniendo un riesgo tres veces mayor de fallecer por la infección por SARS-CoV2, señaló.

El médico recordó que la OMS recomienda que los medicamentos antihipertensivos no se suspendan de manera rutinaria en pacientes con Covid-19, pero es posible que sea necesario ajustarlos según la condición clínica del paciente.

Reiteró el llamado a acudir a revisión en caso de presentar síntomas propios del virus, como: dolor de garganta, fiebre, pérdida del gusto u olfato, diarrea, dolor de cabeza o malestar general, entre otros, para recibir atención médica oportuna y evitar complicaciones.

Reportan 13 muertes y 398 contagios

La Secretaría de Salud en Sonora dio a conocer que se confirmaron 13 decesos por Covid-19 en nueve mujeres y cuatro hombres, residentes de: Cajeme cinco; Guaymas tres; San Luis Río Colorado, Empalme, Puerto Peñasco, Hermosillo y Altar uno cada uno; acumulándose seis mil 972 defunciones.

Asimismo, se sumaron 398 casos en 229 mujeres y 169 hombres, para sumar 93 mil 577, en residentes de: Cajeme 137; Hermosillo 124; Guaymas 22; Empalme 21; Navojoa 19; Nogales 11; San Luis Río Colorado 10; Etchojoa nueve; Caborca, Quiriego y Nacozari de García siete cada uno; San Ignacio Río Muerto seis; Puerto Peñasco y Huatabampo cuatro cada uno; Sahuaripa y Álamos tres cada uno; Agua Prieta dos; Santa Ana y Altar uno.

Se confirmaron 21 casos pediátricos en 11 niñas y 10 niños, acumulándose 2 mil 410 casos, además se sumaron dos casos en mujeres embarazadas, para un total de 664 casos.

Al momento, se han realizado 177 mil 554 pruebas, de las cuales 93 mil 577 han sido casos confirmados y 83 mil 977 casos descartados. Con cuadro leve se tiene un registro de 14 mil 894 personas, cuatro mil 965 activos y nueve mil 929 con seguimiento terminado. De las 393 personas hospitalizadas 57 se encuentran estables, 245 graves, y 91 críticos.