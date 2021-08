Asesinan a balazos a joven tras riña en Ecatepec

Fue identificado como Omar, de 26 años y se ignora quien lo agredió

Con un disparo en el abdomen un hombre fue asesinado en la calle Pino Suárez esquina Morelia colonia División del Norte, en el municipio de Ecatepec, al parecer después de una riña, refieren reportes preliminares.

Vecinos escucharon disparos en el lugar y se asomaron para saber lo ocurrido. Vieron a una persona tirada en el piso desangrándose que después fue identificada por familiares como Omar de 26 años.

Llamaron a servicios de emergencia y llegó una ambulancia de Protección Civil para atenderlo, le dieron los primeros auxilios, sin embargo, ya no contaba con signos vitales.

En el lugar se encontraba la hermana de Omar quien dijo que el homicidio fue parte de una riña que tuvo, sin embargo, no quiso decir nada más al respecto.

Al lugar se acercaron varias personas para ver de quién se trataba.

En ese momento, no fue detenido nadie por los hechos.

Personal de Servicios Periciales acudieron para recoger los indicios del lugar y hacer el levantamiento del cuerpo para llevarlo a la morgue y hacerle la necropsia de rigor.