Arranca Zoé su gira en EU

La banda Zoé arrancó en Estados Unidos su gira Sonidos de Karmática Resonancia Tour 2021, con la que presenta su séptimo álbum de estudio, a través un show que dio en el House of Blues de Chicago.

De acuerdo con un comunicado, el tour, producido por Live Nation, estará compuesto por 28 fechas que llevarán a la banda a localidades de Nueva York, Washington, Miami, entre otros, y culminará en el House of Blues de Anaheim, California, el 14 de octubre.

León Lárregui, vocalista y líder de la agrupación, no quiso dejar pasar mucho tiempo para crear nueva música tras culminar su gira Aztlán, en 2019, por lo que comenzó a trabajar su disco más reciente junto a sus compañeros.

«No tenía ganas de hacer un disco solista, sino aprovechar el momento tan sólido que vivíamos como grupo. La idea era hacer un disco muy rápido, impulsado por nuestra propia cohesión», indicó Larregui, en una cita incluida en el escrito.

«Empezamos a trabajar y de inmediato salieron unas ocho canciones, hasta que nos cayó la pandemia encima».

Aunque la crisis sanitaria no permitió al grupo continuar con sus planes como lo había esperado, lo que resultó de su proceso creativo en ese tiempo de encierro fue, considera, un trabajo maduro, completo e ingenioso.

«En estas canciones puedes escuchar el cúmulo de influencias que hemos almacenado con los años: de los discos de Pink Floyd a The Cure, hasta cosas exóticas, como sonidos de África y Oriente, además de otras referencias menos explícitas, como Nina Simone, Donovan o Johnny Cash», expresó Sergio Acosta, guitarrista y cofundador la banda.

«También ha cambiado mi forma de componer. Antes necesitaba bajar una idea a la guitarra, y hoy puede ser que vaya caminando por la calle y escuche un pedazo de cualquier tipo de música, lo cual se queda en mi cerebro y empieza a distorsionarse de manera orgánica hasta que se transforma en algo», añadió Larregui.

Y si hay algo que los integrantes festejan es que siguen cosechando éxitos juntos, sin ninguna baja a pesar de los obstáculos que han superado y de la pandemia misma.

«Llevaba años imaginando grabar un disco como este. ¿Y sabes que lo hace tan especial? Que todavía seamos los cinco tocando juntos después de tantos años», dijo Acosta.