Arranca Ancer con el pie derecho

El golfista mexicano Abraham Ancer inició con el pie derecho su participación en el BMW Championship.

El tamaulipeco mencionó a su llegada a Maryland que se encontraba en gran estado físico de cara a su tercera participación en playoffs y aún en un día sumamente caluroso lo demostró con una tarjeta de 66 golpes (-6).

Tuvo un front nine sin errores y a pesar de que cerró con un bogey en el hoyo 17, Ancer descansa en la quinta posición.

«Estoy muy contento con cómo le pegue desde el tee de salida. Bastante bien, hice buenos putts y me voy con un sentimiento positivo sabiendo que tuve más oportunidades.

«Es un campo largo y suave ahorita así que tengo que seguir pegándole igual para mantenerme haciendo birdies”, mencionó Ancer, décimo en el ranking de la FedEx.

Abraham se encuentra a dos golpes de los líderes, el estadounidense Sam Burns, el español Jon Rahm y el norirlandés Rory McIlroy quienes completaron rondas de 64 golpes.

Por su parte Carlos Ortiz, que tuvo un arranque lento en el que dejó ir muchas oportunidades de birdie, logró recuperarse en el back nine. Hizo cuatro birdies en los últimos ocho hoyos para una ronda de 68 golpes, cuatro bajo par.

El tapatío de 30 años, se encuentra en la posición 19 y deberá ser aún más agresivo en las siguientes tres rondas pues está obligado a terminar dentro del Top 10 para conseguir su pase a la gran final la próxima semana.

«Empecé un poquito lento pero me mantuve tranquilo. La verdad es que he estado pegándole bien a la bola y creo que agarre buen ritmo en la segunda vuelta y me quedo contento y en buena posición para los siguientes tres días”, mencionó Ortiz, ganador del Houston Open.