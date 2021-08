Arma Derbez su «Jumanji» mexicana

El juego de tarjetas clásico en el País, será inspiración de una película en una aventura donde los personajes de las cartas cobrarán vida y sumirán a una familia en un viaje por el mundo

En «Jumanji«, la historia va de un juego de mesa que tiene consecuencias en el mundo real, por lo que al tirar los dados salen animales salvajes, plantas carnívoras y un cazador… muy divertido, sí, pero Eugenio Derbez no terminaba de identificarlos con la experiencia mexicana.

Ahora la Lotería, el juego de tarjetas clásico en el País, será inspiración de una película producida y protagonizada por el actor, en una aventura donde los personajes de las cartas cobrarán vida y sumirán a una familia en un viaje por el mundo.

«Es un Jumanji mexicano, todo surgió porque estaba trabajando con James Bonin, director de Dora y la Ciudad Perdida, y se me hizo espectacular. Ese hombre es de lo más creativo, fue director y creador de «Flight of the Conchords», yo era fan suyo de toda la vida.

«Tenía ganas de hacer algo más con él y como Dora era de acción, le dije: ¿Por qué no hacemos otra cosa de acción?’. Y dijo: ‘Orale, le entro contigo’. Cuando dijo eso, estaban por relanzar Jumanji y ahí nació la idea», contó en entrevista el director de «No Se Aceptan Devoluciones».

El también productor recuerda que la idea fue casi como jugar timbiriche, pues en ese momento le había surgido la oportunidad de adquirir derechos para adquirir la franquicia y la aprovechó.

«Sólo conectamos los puntos: lotería, este director, una película de acción y «Jumanji». Se lo enseñé a Bobin y le encantó el arte de la lotería, tuvimos la suerte de juntarnos con los Tannenbaum.

«También encontramos a Roberto Orci (Transformers, Star Trek, Misión Imposible 3), de los escritores mexicanos más importantes que ha habido en Hollywood. Como que se unió un equipo sin querer, padrísimo, se dio, lo ofrecimos, lo compraron y está en desarrollo», compartió.

En la historia, Derbez interpretará a un padre viudo que intenta volver a crear lazos con sus hijos, pero una antigua lotería familiar lo llenará de problemas al cobrar vida.

Su personaje deberá evitar que el juego y sus secretos caigan en manos de un magnate con un plan malévolo, pero el humorista prefirió no dar más detalles.

Al ser Netflix quien apuesta por la producción, cuya filmación se prevé para el próximo año, el responsable de series como «De Viaje con los Derbez» y «LOL» adelantó que tendrá un gran presupuesto que permitirá aprovechar la estética del juego.